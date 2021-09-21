Президент «Барселоны» видит Пирло главным кандидатом на пост тренера

Как отмечается, в списке потенциальных претендентов пять-шесть имен, в том числе бывший игрок «сине-гранатовых» Хави, экс-тренер итальянских «Интера» и «Ювентуса» Антонио Конте.

Пирло начал тренерскую карьеру в прошлом году, по окончании сезона-2020/21 он покинул пост главного тренера «Ювентуса» после года работы.

«Барселона» в четырех матчах чемпионата Испании набрала восемь очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. Каталонская команда в Лиге чемпионов стартовала с крупного домашнего поражения от мюнхенской «Баварии» (0:3).