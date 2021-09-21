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11:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Президент «Барселоны» видит Пирло главным кандидатом на пост тренера

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Андреа Пирло является предпочтительным кандидатом для президента «Барселоны» Жоана Лапорты на пост главного тренера футбольного клуба в случае отставки Роналда Кумана, сообщил на своей странице в Twitter журналист Жерар Ромеро.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AP 2021
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Как отмечается, в списке потенциальных претендентов пять-шесть имен, в том числе бывший игрок «сине-гранатовых» Хави, экс-тренер итальянских «Интера» и «Ювентуса» Антонио Конте.

Пирло начал тренерскую карьеру в прошлом году, по окончании сезона-2020/21 он покинул пост главного тренера «Ювентуса» после года работы.

«Барселона» в четырех матчах чемпионата Испании набрала восемь очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. Каталонская команда в Лиге чемпионов стартовала с крупного домашнего поражения от мюнхенской «Баварии» (0:3).

Куман в августе 2020 года покинул пост главного тренера сборной Нидерландов и возглавил «Барселону», подписав контракт до 30 июня 2022 года.

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