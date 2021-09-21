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17:45 (мск), источник: Forbes

В рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов мира сменился лидер

В рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов мира по версии Forbes сменился лидер. Впервые за три года Месси уступил первое место Роналду.

Манчестер Юнайтед
ПСЖ
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Источник: Reuters

Американский Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов 2021 года. Лидером стал Криштиану Роналду, возглавивший список впервые с 2017 года.

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Последние три года португальский бомбардир был на втором месте после Лионеля Месси. В новом рейтинге годовой доход Роналду Forbes оценил в $125 млн. Из них большая часть суммы — $70 млн — пришлась на зарплату футболиста, остальное — на рекламные контракты и другие сделки. Доход Месси оценен в $110 млн, из которых $75 млн составила зарплата, пишет Forbes USA. Оба футболиста в августе сменили клубы: Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса», а Месси перешел из «Барселоны», за которую играл с 2000 года, в «Пари Сен-Жермен».

Третье место рейтинга занял еще один футболист «Пари Сен-Жермен» Неймар. Его доход оценен в $95 млн, из них зарплата составила $75 млн.

В список футболистов с самыми высокими доходами также вошли Килиан Мбаппе ($43 млн), Мохаммед Салах ($41 млн), Роберт Левандовски и Андрес Иньеста (доход каждого оценен в $35 млн), Поль Погба ($34 млн), Гарет Бейл ($32 млн) и Эден Азар ($29 млн).

При составлении рейтинга Forbes с помощью инсайдеров отрасли оценивал доходы футболистов (зарплату до налогообложения, премии и других поступлении) за сезон 2021−2022. Все доходы были пересчитаны в доллары США по текущему курсу.

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