В рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов мира сменился лидер
В рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов мира по версии Forbes сменился лидер. Впервые за три года Месси уступил первое место Роналду.
В рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов мира по версии Forbes сменился лидер. Впервые за три года Месси уступил первое место Роналду.
Американский Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов 2021 года. Лидером стал Криштиану Роналду, возглавивший список впервые с 2017 года.
Последние три года португальский бомбардир был на втором месте после Лионеля Месси. В новом рейтинге годовой доход Роналду Forbes оценил в $125 млн. Из них большая часть суммы — $70 млн — пришлась на зарплату футболиста, остальное — на рекламные контракты и другие сделки. Доход Месси оценен в $110 млн, из которых $75 млн составила зарплата, пишет Forbes USA. Оба футболиста в августе сменили клубы: Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса», а Месси перешел из «Барселоны», за которую играл с 2000 года, в «Пари Сен-Жермен».
Третье место рейтинга занял еще один футболист «Пари Сен-Жермен» Неймар. Его доход оценен в $95 млн, из них зарплата составила $75 млн.
В список футболистов с самыми высокими доходами также вошли Килиан Мбаппе ($43 млн), Мохаммед Салах ($41 млн), Роберт Левандовски и Андрес Иньеста (доход каждого оценен в $35 млн), Поль Погба ($34 млн), Гарет Бейл ($32 млн) и Эден Азар ($29 млн).
При составлении рейтинга Forbes с помощью инсайдеров отрасли оценивал доходы футболистов (зарплату до налогообложения, премии и других поступлении) за сезон 2021−2022. Все доходы были пересчитаны в доллары США по текущему курсу.