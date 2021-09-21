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21 сентября, источник: Спорт-Экспресс

Жоау Феликс дисквалифицирован на два матча

Полузащитник «Атлетико» Жоау Феликс по итогам матча 5-го тура ла лиги против «Атлетика» (0:0) дисквалифицирован на две игры, сообщает Marca.

Атлетико
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Источник: Reuters

В этой встрече португалец получил две желтые карточки за минуту. Футболист был этим крайне недоволен и, покидая поле, ударил по мячу, который полетел на трибуны. Судья встречи Хиль Мансано записал это в протокол.

Дисциплинарный комитет дисквалифицировал игрока на один матч за красную карточку. Вторая встреча добавлена к наказанию за поведение после удаления.

Таким образом, 21-летний хавбек пропускает сегодняшний матч с «Хетафе» и субботнюю игру с «Алавесом».

Атлетико
0:0
Первый тайм: 0:0
Атлетик
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