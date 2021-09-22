«Атлетико» вырвал победу над «Хетафе» благодаря двум голам Суареса в конце матча
«Атлетико» вырвал победу в матче с «Хетафе». Встреча 6-го тура Ла Лиги, состоявшаяся в Хетафе 21 сентября, завершилась со счетом 2:1 в пользу «матрасников».
«Атлетико» вырвал победу в матче с «Хетафе». Встреча 6-го тура Ла Лиги, состоявшаяся в Хетафе 21 сентября, завершилась со счетом 2:1 в пользу «матрасников».
Счет в матче в концовке первого тайма открыли хозяева — Стефан Митрович стал автором первого гола «Хетафе» в ворота «Атлетико» в Ла Лиге почти за 10 лет.
На 74-й минуте «Хетафе» остался в меньшинстве — красной карточки удостоился Карлес Аленья. Уже спустя 4 минуты гости сумели реализовать большинство — отличился Луис Суарес.
Тот же Суарес оформил дубль, забив победный гол в компенсированное время.
«Атлетико» с 14 очками возглавил турнирную таблицу Ла Лиги, хотя имеющий на 1 очко меньше «Реал» свой матч 6-го тура еще не сыграл. У «Хетафе» 0 очков и 19-е, предпоследнее, место в турнирной таблице.