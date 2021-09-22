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00:49 (мск), источник: Sport24

«Атлетико» вырвал победу над «Хетафе» благодаря двум голам Суареса в конце матча

«Атлетико» вырвал победу в матче с «Хетафе». Встреча 6-го тура Ла Лиги, состоявшаяся в Хетафе 21 сентября, завершилась со счетом 2:1 в пользу «матрасников».

Хетафе
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Источник: Reuters
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Счет в матче в концовке первого тайма открыли хозяева — Стефан Митрович стал автором первого гола «Хетафе» в ворота «Атлетико» в Ла Лиге почти за 10 лет.

На 74-й минуте «Хетафе» остался в меньшинстве — красной карточки удостоился Карлес Аленья. Уже спустя 4 минуты гости сумели реализовать большинство — отличился Луис Суарес.

Тот же Суарес оформил дубль, забив победный гол в компенсированное время.

«Атлетико» с 14 очками возглавил турнирную таблицу Ла Лиги, хотя имеющий на 1 очко меньше «Реал» свой матч 6-го тура еще не сыграл. У «Хетафе» 0 очков и 19-е, предпоследнее, место в турнирной таблице.

Хетафе
1:2
Первый тайм: 1:0
Атлетико
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