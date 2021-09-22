«Атлетико» вырвал победу над «Хетафе» благодаря двум голам Суареса в конце матча

Читайте также От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

Счет в матче в концовке первого тайма открыли хозяева — Стефан Митрович стал автором первого гола «Хетафе» в ворота «Атлетико» в Ла Лиге почти за 10 лет.

На 74-й минуте «Хетафе» остался в меньшинстве — красной карточки удостоился Карлес Аленья. Уже спустя 4 минуты гости сумели реализовать большинство — отличился Луис Суарес.

Тот же Суарес оформил дубль, забив победный гол в компенсированное время.