«Интер» на выезде обыграл «Фиорентину», Кокорин вышел на замену
«Фиорентина» в домашнем матче серии А проиграл «Интеру» (1:3).
Фиорентина
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«Фиорентина» в домашнем матче серии А проиграл «Интеру» (1:3).
В составе миланцев голами отметились Маттео Дармиан, Эдин Джеко и Иван Перишич. У «фиалок» единственный мяч забил Риккардо Соттил.
Российский нападающий Александр Кокорин вышел на замену Джакомо Бонавентуры на 84-й минуте и не отметился результативными действиями.