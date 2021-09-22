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01:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Интер» на выезде обыграл «Фиорентину», Кокорин вышел на замену

«Фиорентина» в домашнем матче серии А проиграл «Интеру» (1:3).

Фиорентина
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Источник: Reuters

В составе миланцев голами отметились Маттео Дармиан, Эдин Джеко и Иван Перишич. У «фиалок» единственный мяч забил Риккардо Соттил.

Российский нападающий Александр Кокорин вышел на замену Джакомо Бонавентуры на 84-й минуте и не отметился результативными действиями.

Фиорентина
1:3
Первый тайм: 1:0
Интер
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