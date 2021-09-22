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10:23 (мск), источник: ТАСС

Forbes: Криштиану Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых футболистов года

Второе место занял Лионель Месси.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

ТАСС, 22 сентября. Португальский форвард английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду занял первое место в списке самых высокооплачиваемых футболистов 2021 года по версии журнала Forbes. Список опубликован на сайте издания.

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Португалец в общей сложности заработал $125 млн, из которых $70 млн — зарплата, $55 млн — рекламные контракты. Второе место в рейтинге занял аргентинский форвард французского «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси, заработавший $110 млн ($75 млн — зарплата, $35 млн — рекламные контракты).

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Далее в рейтинге расположились бразильский форвард ПСЖ Неймар ($95 млн, $75 млн + $20 млн), нападающий ПСЖ француз Килиан Мбаппе ($43 млн, $28 млн + $15 млн), египетский нападающий английского «Ливерпуля» Мохаммед Салах ($41 млн, $25 млн + $16 млн), форвард германской «Баварии» поляк Роберт Левандовский ($35 млн, $27 млн + $8 млн), испанский полузащитник японского клуба «Виссел Кобе» Андрес Иньеста ($35 млн, $31 млн + $4 млн), французский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба ($34 млн, $27 млн + $7 млн), валлийский форвард испанского «Реала» Гарет Бэйл ($32 млн, $26 млн + $6 млн) и полузащитник мадридского клуба бельгиец Эден Азар ($29 млн, $26 млн + $3 млн).

Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча», пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций. В составе «Манчестер Юнайтед» он три раза становился чемпионом Англии, выиграл Кубок Англии и Лигу чемпионов. Роналду — лучший бомбардир в истории национальных сборных, лучший бомбардир чемпионатов Европы, лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и мадридского «Реала».

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