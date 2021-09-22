Forbes: Криштиану Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых футболистов года
Второе место занял Лионель Месси.
Второе место занял Лионель Месси.
ТАСС, 22 сентября. Португальский форвард английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду занял первое место в списке самых высокооплачиваемых футболистов 2021 года по версии журнала Forbes. Список опубликован на сайте издания.
Португалец в общей сложности заработал $125 млн, из которых $70 млн — зарплата, $55 млн — рекламные контракты. Второе место в рейтинге занял аргентинский форвард французского «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси, заработавший $110 млн ($75 млн — зарплата, $35 млн — рекламные контракты).
Далее в рейтинге расположились бразильский форвард ПСЖ Неймар ($95 млн, $75 млн + $20 млн), нападающий ПСЖ француз Килиан Мбаппе ($43 млн, $28 млн + $15 млн), египетский нападающий английского «Ливерпуля» Мохаммед Салах ($41 млн, $25 млн + $16 млн), форвард германской «Баварии» поляк Роберт Левандовский ($35 млн, $27 млн + $8 млн), испанский полузащитник японского клуба «Виссел Кобе» Андрес Иньеста ($35 млн, $31 млн + $4 млн), французский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба ($34 млн, $27 млн + $7 млн), валлийский форвард испанского «Реала» Гарет Бэйл ($32 млн, $26 млн + $6 млн) и полузащитник мадридского клуба бельгиец Эден Азар ($29 млн, $26 млн + $3 млн).
Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча», пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций. В составе «Манчестер Юнайтед» он три раза становился чемпионом Англии, выиграл Кубок Англии и Лигу чемпионов. Роналду — лучший бомбардир в истории национальных сборных, лучший бомбардир чемпионатов Европы, лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и мадридского «Реала».