Forbes: Криштиану Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых футболистов года

ТАСС, 22 сентября. Португальский форвард английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду занял первое место в списке самых высокооплачиваемых футболистов 2021 года по версии журнала Forbes. Список опубликован на сайте издания.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--6b180a0ae8c4fe3169bc" data-vnd="6b180a0ae8c4fe3169bc" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=6b180a0ae8c4fe3169bc" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Португалец в общей сложности заработал $125 млн, из которых $70 млн — зарплата, $55 млн — рекламные контракты. Второе место в рейтинге занял аргентинский форвард французского «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси, заработавший $110 млн ($75 млн — зарплата, $35 млн — рекламные контракты).

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Далее в рейтинге расположились бразильский форвард ПСЖ Неймар ($95 млн, $75 млн + $20 млн), нападающий ПСЖ француз Килиан Мбаппе ($43 млн, $28 млн + $15 млн), египетский нападающий английского «Ливерпуля» Мохаммед Салах ($41 млн, $25 млн + $16 млн), форвард германской «Баварии» поляк Роберт Левандовский ($35 млн, $27 млн + $8 млн), испанский полузащитник японского клуба «Виссел Кобе» Андрес Иньеста ($35 млн, $31 млн + $4 млн), французский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба ($34 млн, $27 млн + $7 млн), валлийский форвард испанского «Реала» Гарет Бэйл ($32 млн, $26 млн + $6 млн) и полузащитник мадридского клуба бельгиец Эден Азар ($29 млн, $26 млн + $3 млн).