Мама Криштиану Роналду: Сын, прежде чем я умру, хочу увидеть твое возвращение в «Спортинг»
Долореш Авейру, мама нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, призналась, что хочет снова увидеть сына в футболке лиссабонского «Спортинга».
Долореш Авейру, мама нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, призналась, что хочет снова увидеть сына в футболке лиссабонского «Спортинга».
«Роналду должен вернуться сюда. Ему нравится смотреть матчи “Спортинга”. Я уже сказал ему: “Сын, прежде чем я умру, я хочу увидеть твое возвращение в “Спортинг”. Он ответил: “Посмотрим””, — заявила Авейру, по словам которой, ее мечту мог бы исполнить сын Роналду 11-летний Криштианиньо.
«Но если не он, то Криштиану-младший! В своем возрасте он играет лучше Роналду. В то время у Криштиану не было тренера, но сегодня Роналду учитель своего сына», — приводит слова Авейру Goal со ссылкой на интервью подкасту ADN de Leao.
Пятикратный обладатель «Золотого мяча» выступал за «Спортинг», болельщицей которого является его мать, в 2002—2003 годах.