Текущие события
Футбол. Кубок России
12:30
Динамо Брл
Нижний Новгород
Футбол. Кубок России
15:00
Легион Динамо
Уфа
Футбол. Кубок России
16:00
Ленинградец
Краснодар
Футбол. Кубок России
16:00
Кайрат М
Ахмат
Футбол. Кубок России
16:00
Знамя
Крылья Советов
Футбол. Кубок России
18:00
Динамо Бр
Арсенал Т
Футбол. Кубок России
18:00
Саранск
Химки
Футбол. Кубок России
18:00
Динамо Ставрополь
Динамо
Футбол. Зарубежный
19:30
Салернитана
Верона
Футбол. Зарубежный
19:30
Специя
Ювентус
Футбол. Кубок России
19:30
Чайка
Ростов
Футбол. Зарубежный
20:00
Лилль
Реймс
Футбол. Зарубежный
20:00
Монако
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
20:00
Монпелье
Бордо
Футбол. Зарубежный
20:00
Нант
Брест
Футбол. Зарубежный
20:00
Ренн
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
20:30
Севилья
Валенсия
Футбол. Зарубежный
20:30
Эспаньол
Алавес
Футбол. Зарубежный
21:45
Кальяри
Эмполи
Футбол. Зарубежный
21:45
Милан
Венеция
Футбол. Зарубежный
22:00
Анже
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:00
Ланс
Страсбур
Футбол. Зарубежный
22:00
Лион
Труа
Футбол. Зарубежный
22:00
Лорьян
Ницца
Футбол. Зарубежный
22:00
Метц
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
23:00
Вильярреал
Эльче
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал
Мальорка
Футбол. Зарубежный
21.09
Атлетик
Райо Вальекано
12
Футбол. Зарубежный
21.09
Леванте
Сельта
02
Футбол. Зарубежный
21.09
Аталанта
Сассуоло
21
Футбол. Зарубежный
21.09
Фиорентина
Интер
13
Все события
Фоторепортажи
9«Бавария» опять разгромила «Барселону»
11«Реал» на 90-й минуте вырвал победу у «Интера»
11:05 (мск), источник: Sport24

Мама Криштиану Роналду: Сын, прежде чем я умру, хочу увидеть твое возвращение в «Спортинг»

Долореш Авейру, мама нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, призналась, что хочет снова увидеть сына в футболке лиссабонского «Спортинга».

Спортинг
Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Instagram

«Роналду должен вернуться сюда. Ему нравится смотреть матчи “Спортинга”. Я уже сказал ему: “Сын, прежде чем я умру, я хочу увидеть твое возвращение в “Спортинг”. Он ответил: “Посмотрим””, — заявила Авейру, по словам которой, ее мечту мог бы исполнить сын Роналду 11-летний Криштианиньо.

«Но если не он, то Криштиану-младший! В своем возрасте он играет лучше Роналду. В то время у Криштиану не было тренера, но сегодня Роналду учитель своего сына», — приводит слова Авейру Goal со ссылкой на интервью подкасту ADN de Leao.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» выступал за «Спортинг», болельщицей которого является его мать, в 2002—2003 годах.

 Футбольная команда из России высмеяла женщин, не разбирающихся в футболе. Девушку на видео выставили полной дурой
«Проснувшись ночью, услышала: «****!» Ведущая «Матч ТВ» раскрыла новые подробности унизительного свидания в тюрьме
Дзюба отказался от сборной России. Возможно, навсегда
Почему Виторию еще не уволили из «Спартака»? Есть три объяснения
«Вест Хэм» возьмет реванш у «МЮ»: топ ставок дня
Сериал завершен. Капризов подписал контракт с «Миннесотой»
Гандболистов сборной России обвинили в сдаче матчей на Евро
Карпин рассказал о подробностях переговоров с Дзюбой
Стало известно, сколько Усик заработает за поединок с Джошуа
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь