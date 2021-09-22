Мама Криштиану Роналду: Сын, прежде чем я умру, хочу увидеть твое возвращение в «Спортинг»

«Роналду должен вернуться сюда. Ему нравится смотреть матчи “Спортинга”. Я уже сказал ему: “Сын, прежде чем я умру, я хочу увидеть твое возвращение в “Спортинг”. Он ответил: “Посмотрим””, — заявила Авейру, по словам которой, ее мечту мог бы исполнить сын Роналду 11-летний Криштианиньо.

«Но если не он, то Криштиану-младший! В своем возрасте он играет лучше Роналду. В то время у Криштиану не было тренера, но сегодня Роналду учитель своего сына», — приводит слова Авейру Goal со ссылкой на интервью подкасту ADN de Leao.

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