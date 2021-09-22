Месси не включен в заявку ПСЖ на матч с «Метцем» из-за повреждения

ТАСС, 22 сентября. Аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси не попал в заявку команды на матч седьмого тура чемпионата Франции по футболу против «Метца». Об этом сообщает пресс-служба ПСЖ.

Футбол Франция 2021/2022 Тур 7, 22.09.2021, 22:00 Метц - ПСЖ -

Встреча «Метц» — ПСЖ пройдет в среду. Отмечается, что у Месси после матча предыдущего тура чемпионата страны с «Лионом» (2:1) был выявлен ушиб левого колена. Во вторник главный тренер парижан Маурисио Почеттино назвал эту травму причиной, по которой Месси был заменен во втором тайме игры с «Лионом».

Также матч с «Метцем» пропустит испанский защитник ПСЖ Серхио Рамос, который тренируется по индивидуальной программе, восстанавливаясь от травмы.