Месси не включен в заявку ПСЖ на матч с «Метцем» из-за повреждения
Встреча чемпионата Франции состоится в среду. У аргентинца ушиб левого колена.
Встреча чемпионата Франции состоится в среду. У аргентинца ушиб левого колена.
ТАСС, 22 сентября. Аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси не попал в заявку команды на матч седьмого тура чемпионата Франции по футболу против «Метца». Об этом сообщает пресс-служба ПСЖ.
Встреча «Метц» — ПСЖ пройдет в среду. Отмечается, что у Месси после матча предыдущего тура чемпионата страны с «Лионом» (2:1) был выявлен ушиб левого колена. Во вторник главный тренер парижан Маурисио Почеттино назвал эту травму причиной, по которой Месси был заменен во втором тайме игры с «Лионом».
Также матч с «Метцем» пропустит испанский защитник ПСЖ Серхио Рамос, который тренируется по индивидуальной программе, восстанавливаясь от травмы.
После шести туров ПСЖ лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, одержав победы во всех матчах и опережая идущий вторым «Марсель» на пять очков.