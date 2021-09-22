«Ливерпуль» расширит вместительность «Энфилда»

Вместительность арены вырастет с 54 до 61 тысячи человек благодаря расширению трибуны «Роуд Стэнд». Планируется, что проект будет завершен к сезону-2023/24.

Стадион «Энфилд» построен в 1884 году, в последний раз работы по расширению арены проводились в 2016 году, тогда была увеличена вместительность трибуны «Мэйн Стэнд».