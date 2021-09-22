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20:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Винисиус готов продлить контракт с «Реалом»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор намерен продлить контракт с клубом.

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Источник: AP 2021
Футбол

Испания 2021/2022
Тур 6, 22.09.2021, 23:00

Реал-Мальорка-

21-летний бразилец дал согласие на продление соглашения.

Стороны в ближайшее время обсудят новый договор, сообщает Fichajes.

Действующий контракт форварда с мадридцами действует до 2025 года. По нему он зарабатывает 6 миллионов евро за сезон. Помимо этого в соглашении прописана сумма отступных — 1 миллиард евро.

В нынешнем сезоне испанской примеры на счету Винисиуса 5 матчей, в которых он забил 5 мячей и сделал 1 результативную передачу.

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