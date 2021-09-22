Винисиус готов продлить контракт с «Реалом»
Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор намерен продлить контракт с клубом.
Реал
МальоркаЧемпионат Испании: таблица и календарь
Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор намерен продлить контракт с клубом.
21-летний бразилец дал согласие на продление соглашения.
Стороны в ближайшее время обсудят новый договор, сообщает Fichajes.
Действующий контракт форварда с мадридцами действует до 2025 года. По нему он зарабатывает 6 миллионов евро за сезон. Помимо этого в соглашении прописана сумма отступных — 1 миллиард евро.
В нынешнем сезоне испанской примеры на счету Винисиуса 5 матчей, в которых он забил 5 мячей и сделал 1 результативную передачу.