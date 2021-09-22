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21:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Хамес Родригес перешел в катарский «Аль-Райян»

Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес продолжит карьеру в Катаре.

ЭвертонЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AP 2021
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О переходе 30-летнего колумбийца объявил «Аль-Райян». Детали сделки не сообщаются.

11 сентября Хамес вернулся в расположение «Эвертона» после несостоявшегося перехода в «Истанбул Башакшехир». Родригес не сыграл ни минуты за «Эвертон» в текущем сезоне АПЛ.

Напомним, Хамес перешёл в «Эвертон» в сентябре прошлого года, а до этого защищал цвета мадридского «Реала», «Баварии», «Монако», «Порту», «Банфилда» и «Энвигадо». В сборную Колумбии вызывается с 2011 года. В прошлом сезоне хавбек принял участие в 23 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.

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