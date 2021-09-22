Месси пропустит матч с «Монпелье». Участие в игре с «Манчестер Сити» под вопросом

В «ПСЖ» надеются, что аргентинец успеет восстановиться к матчу Лиги чемпионов на следующей неделе с «Манчестер Сити», который состоится 28 сентября. Следующая оценка состояния футболиста будет сделана завтра, 23 сентября.

Ранее «ПСЖ» сообщил, что Месси не поможет команде в матче 7-го тура французской Лиги 1 с «Метцем».