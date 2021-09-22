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22:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Месси пропустит матч с «Монпелье». Участие в игре с «Манчестер Сити» под вопросом

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси из-за травмы пропустит запланированный на 25 сентября матч 8-го тура Лиги 1 с «Монпелье», сообщает L'Equipe.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters
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Месси не включен в заявку ПСЖ на матч с «Метцем» из-за повреждения

В «ПСЖ» надеются, что аргентинец успеет восстановиться к матчу Лиги чемпионов на следующей неделе с «Манчестер Сити», который состоится 28 сентября. Следующая оценка состояния футболиста будет сделана завтра, 23 сентября.

Ранее «ПСЖ» сообщил, что Месси не поможет команде в матче 7-го тура французской Лиги 1 с «Метцем».

Месси получил ушиб ноги в матче с «Лионом» (2:1) и был заменён. 21 сентября аргентинский футболист прошёл процедуру МРТ, которая подтвердила признаки ушиба кости. Сообщалось, что новое медицинское обследование Месси будет проведено через 48 часов.

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