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20:18 (мск), источник: Чемпионат.com

«Севилья» — «Валенсия»: стартовые составы команд на матч Примеры

Стали известны стартовые составы «Севильи» и «Валенсии» на матч 6-го тура испанской Примеры.

Севилья
ВаленсияЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AFP 2021
Футбол

Испания 2021/2022
Тур 6, 22.09.2021, 20:30

Севилья3Валенсия1

«Севилья»: Боно, Карлос, Кунде, Мир, Монтиэль, Рекик, Фернандо, Хордан, Гомес, Ламела, Окампос.

«Валенсия»: Мамардашвили, Паулиста, Альдерете, Васс, Гедеш, Санмартин, Гомес, Хасон, Дуро, Лато, Фулькье.

Российский хавбек «Валенсии» Денис Черышев не принимает участия в матче из-за травмы.

В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Денис Черышев провёл четыре матча за «летучих мышей» и отдал одну результативную передачу. Контракт россиянина с клубом действует до июня 2022 года.

После пяти сыгранных туров в чемпионате Испании «Валенсия» располагается на третьем месте в турнирной таблице с 10 очками в активе. «Севилья» (8) — на седьмом месте.

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