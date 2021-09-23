Текущие события
Футбол. Кубок России
перерыв
Зенит Иж
ЦСКА
02
Футбол. Кубок России
18:00
Торпедо Вл
Урал
Футбол. Зарубежный
19:30
Сампдория
Наполи
Футбол. Зарубежный
19:30
Торино
Лацио
Футбол. Зарубежный
20:30
Гранада
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
20:30
Осасуна
Бетис
Футбол. Зарубежный
21:45
Рома
Удинезе
Футбол. Зарубежный
23:00
Кадис
Барселона
Все события
Фоторепортажи
9«Бавария» опять разгромила «Барселону»
22Эмоции Косторной и Щербаковой, Дудаков целует чехлы коньков Трусовой: кадры прокатов
12:17 (мск), источник: БЕЛТА

«Шахтер» вернул первое место в чемпионате Беларуси по футболу

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского «Шахтера» победили столичный «Энергетик-БГУ» в перенесенном матче 17-го тура чемпионата Беларуси.

Шахтер С
Энергетик-БГУЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
Наверх
Источник: Instagram

На 29-й минуте встречи в Солигорске первый гол забил Игорь Иванович, а незадолго до финального свистка отличился Игорь Стасевич. После этой виктории «Шахтер» вновь возглавил турнирную таблицу национального первенства, обойдя борисовский БАТЭ.

Турнирное положение: «Шахтер» — 53 очка (21 матч), БАТЭ — 51 (23), «Динамо» (Минск) — 48 (23), «Рух» — 47 (23), «Гомель» — 44 (22), «Витебск» — 33 (23), «Динамо» (Брест) — 31 (23), «Ислочь» — 27 (23), «Энергетик-БГУ» — 27 (23), «Неман» — 27 (23), «Торпедо-БелАЗ» — 25 (22), «Минск» — 24 (22), «Слуцк» — 22 (23), «Славия» — 18 (22), «Сморгонь» — 13 (23), «Спутник» — 7 (22).

Список лучших бомбардиров возглавляет гамбийский нападающий «Шахтера» Дембо Дарбо, который забил 16 мячей, на два гола меньше у гомельчанина Андрея Соловья.

 Размер не имеет значения: маленький песик загнал дикого медведя на дерево (
Полина Гагарина посмеялась над собой, представив забавное сравнение в Insta
«У меня появился азарт» В группе Тутберидзе — новая звезда
«Будто видим Овечкина»: в США восхищаются талантом из России
Взлет Квята, клоунада «Феррари». Чем запомнились Гран-при России
Легкоатлетка Лебедева высказалась о гендерной идентичности
Самая сексуальная спортсменка мира сменит амплуа (фото)
Овечкин рассказал, как адаптировался к жизни в США
ЦСКА играет с ижевским «Зенитом» в Кубке России (трансляция)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь