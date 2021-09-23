«Шахтер» вернул первое место в чемпионате Беларуси по футболу

На 29-й минуте встречи в Солигорске первый гол забил Игорь Иванович, а незадолго до финального свистка отличился Игорь Стасевич. После этой виктории «Шахтер» вновь возглавил турнирную таблицу национального первенства, обойдя борисовский БАТЭ.