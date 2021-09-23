«Шахтер» вернул первое место в чемпионате Беларуси по футболу
22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского «Шахтера» победили столичный «Энергетик-БГУ» в перенесенном матче 17-го тура чемпионата Беларуси.
22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского «Шахтера» победили столичный «Энергетик-БГУ» в перенесенном матче 17-го тура чемпионата Беларуси.
На 29-й минуте встречи в Солигорске первый гол забил Игорь Иванович, а незадолго до финального свистка отличился Игорь Стасевич. После этой виктории «Шахтер» вновь возглавил турнирную таблицу национального первенства, обойдя борисовский БАТЭ.
Турнирное положение: «Шахтер» — 53 очка (21 матч), БАТЭ — 51 (23), «Динамо» (Минск) — 48 (23), «Рух» — 47 (23), «Гомель» — 44 (22), «Витебск» — 33 (23), «Динамо» (Брест) — 31 (23), «Ислочь» — 27 (23), «Энергетик-БГУ» — 27 (23), «Неман» — 27 (23), «Торпедо-БелАЗ» — 25 (22), «Минск» — 24 (22), «Слуцк» — 22 (23), «Славия» — 18 (22), «Сморгонь» — 13 (23), «Спутник» — 7 (22).
Список лучших бомбардиров возглавляет гамбийский нападающий «Шахтера» Дембо Дарбо, который забил 16 мячей, на два гола меньше у гомельчанина Андрея Соловья.