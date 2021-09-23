«Монако» в большинстве обыграл «Сент-Этьен». Головин вышел на поле после перерыва

Команды играли на стадионе «Луи II» в Монако. Противостояние завершилось со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.

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На 27-й минуте нападающий монегасков Кевин Фолланд открыл счёт в матче. Форварду ассистировал Юссуф Фофана.

Через 6 минут игрок гостей Этьен Грин получил прямую красную карточку и покинул поле. Однако на 41-й минуте гости сравняли счёт. После передачи Жан-Филиппа Крассо Дени Буанга занёс мяч в сетку ворот соперника.

Во втором тайме Виссам Бен-Йеддер вывел хозяев поля вперёд, реализовав пенальти. За 5 минут до конца основного времени матча Кевин Фолланд отдал результативный пас на Бен-Йеддера, нападающий оформил дубль.

Российский полузащитник Александр Головин вышел на поле в начале второго тайма.