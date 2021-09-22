Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вильярреал
Эльче
11
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Реал
Мальорка
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Анже
Марсель
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ланс
Страсбур
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лион
Труа
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лорьян
Ницца
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Метц
ПСЖ
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кальяри
Эмполи
02
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Милан
Венеция
10
Футбол. Зарубежный
20:30
Севилья
Валенсия
31
Футбол. Зарубежный
20:30
Эспаньол
Алавес
10
Футбол. Зарубежный
20:00
Лилль
Реймс
21
Футбол. Зарубежный
20:00
Монако
Сент-Этьен
31
Футбол. Зарубежный
20:00
Монпелье
Бордо
33
Футбол. Зарубежный
20:00
Нант
Брест
31
Футбол. Зарубежный
20:00
Ренн
Клермон Фут
60
Футбол. Зарубежный
19:30
Салернитана
Верона
22
Футбол. Зарубежный
19:30
Специя
Ювентус
23
Футбол. Кубок России
19:30
Чайка
Ростов
10
Футбол. Кубок России
18:00
Динамо Бр
Арсенал Т
16
Футбол. Кубок России
18:00
Саранск
Химки
П 8:7
11
Футбол. Кубок России
18:00
Динамо Ставрополь
Динамо
06
Футбол. Кубок России
16:00
Ленинградец
Краснодар
02
Футбол. Кубок России
16:00
Кайрат М
Ахмат
03
Футбол. Кубок России
16:00
Знамя
Крылья Советов
010
Футбол. Кубок России
15:00
Легион Динамо
Уфа
П 0:2
11
Футбол. Кубок России
12:30
Динамо Брл
Нижний Новгород
01
Все события
Фоторепортажи
28Россия — Мальта: болельщики скучали, игроки перекусывали на поле, Карпин ярко жестикулировал
10«Локомотив» вырвал ничью в матче с «Марселем»
22:45 (мск), источник: Чемпионат.com

«Севилья» обыграла «Валенсию» и вышла на третье место в Примере

В матче 6-го тура испанской Примеры «Севилья» переиграла «Валенсию».

Севилья
Валенсия
АлавесЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: AFP 2021

Встреча проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье и завершилась со счётом 3:1.

На 3-й минуте Эрик Ламела сделал передачу вперёд, Алехандро Гомес ворвался в штрафную и пробил точно в угол ворот.

Читайте также
От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

Спустя 12 минут «Севилья» забила курьёзный гол. Гонсало Монтьель прорвался по правому флангу и навесил, мяч задел ногу Тони Лато, ударился о газон и влетел за спину дезориентированного Георгия Мамардашвили.

На 22-й минуте хозяева довели счёт до разгромного. Длинный заброс прошёл к штрафной «Валенсии», Рафа Мир выиграл забег на скорость у защитника и аккуратно перебросил Мамардашвили.

На 31-й минуте Уго Дуро отыграл один мяч. Гонсало Гедеш сделал мягкий заброс в штрафную, Дуро сыграл на подборе и в касание пробил — мяч от ноги Диего Карлоса влетел в ворота «Севильи».

«Севилья» в пяти матчах набрала 11 очков и поднялась на третье место в таблице Примеры. «Валенсия» (10) опустилась на четвёртое место.

В другом матче Примеры «Эспаньол» переиграл «Алавес» со счётом 1:0.

Севилья
3:1
Первый тайм: 3:1
Валенсия
 Что будет с организмом если есть только огурцы?
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
16-летний Пиняев оформил дубль за тайм Кубка России. «МЮ» ждет?
Почему Виторию еще не уволили из «Спартака»? Есть три объяснения
Сериал завершен. Капризов подписал контракт с «Миннесотой»
Хамес Родригес перешел в катарский «Аль-Райян»
Карпин рассказал о подробностях переговоров с Дзюбой
Московское «Динамо» разгромило ставропольское со счетом 6:0
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь