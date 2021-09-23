«Вест Хэм» с Кралом и Влашичем выбил «Манчестер Юнайтед» из Кубка английский лиги

На 9-й минуте первый гол в матче забил полузащитник лондонцев Мануэль Лансини. Райан Фредерикс обработал мяч на правом фланге после передачи от Крала, выдержал паузу и рванул в штрафную, пройдя к лицевой линии мимо нескольких соперников. Защита «МЮ» держала Джаррода Боуэна, а Фредерикс прострелил на свободного Лансини, который ударом низом в касание отправил мяч под левую штангу.