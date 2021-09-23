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01:07 (мск), источник: Чемпионат.com

«Челси» обыграл «Астон Виллу» по пенальти в Кубке лиги

22 сентября, в рамках Кубка лиги встречались лондонский «Челси» и бирмингемская «Астон Вилла».

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Источник: Reuters
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Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Главным арбитром матча был Грэмм Скотт. Основное время матча завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти сильнее оказался клуб из Лондона.

На 54-й минуте матча нападающий хозяев немец Тимо Вернер после результативной передачи Риса Джеймса открыл счёт в матче. Однако через 10 минут гости сравняли счёт. Отличился Кэмерон Арчер после голевого паса Мэтти Кэша. На 31-й минуте защитник синих Маланг Сарр получил жёлтую карточку.

Напомним, «Челси» является действующем обладателем Лиги чемпионов. В прошлом розыгрыше английской Премьер-лиги команда под руководством Томаса Тухеля заняла 4-е место в АПЛ.

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