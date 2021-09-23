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12:33 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» остался без домашнего стадиона

Костанайский «Тобол» больше не сыграет на Центральном стадионе в нынешнем сезоне, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Тобол КсЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Причина — начало ремонта на арене. Отмечается, что после модернизации стадион будет соответствовать требованиям четвертой категории УЕФА.

Модернизация включает в себя:

  • установку камерных платформ;
  • замену санузлов;
  • установку ТВ-студий;
  • установку электронных турникетов;
  • обустройство VIP-мест;
  • приобретение и установку дизельной электростанции;
  • комнату допинг-контроля и делегата УЕФА;
  • увеличение количества мест в зале пресс-конференций.

На время ремонтных работ оставшиеся игры костанайского клуба будут проходить на манеже «Тобыл Арена».

После 21-го тура «Тобол» идет вторым в КПЛ, отставая на балл от «Астаны».

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