«Тобол» остался без домашнего стадиона
Костанайский «Тобол» больше не сыграет на Центральном стадионе в нынешнем сезоне, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.
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Костанайский «Тобол» больше не сыграет на Центральном стадионе в нынешнем сезоне, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.
Причина — начало ремонта на арене. Отмечается, что после модернизации стадион будет соответствовать требованиям четвертой категории УЕФА.
Модернизация включает в себя:
На время ремонтных работ оставшиеся игры костанайского клуба будут проходить на манеже «Тобыл Арена».
После 21-го тура «Тобол» идет вторым в КПЛ, отставая на балл от «Астаны».