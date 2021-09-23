Вагнер, «кыргызский Месси» и Сейдахмет? Кого Бердыев может убрать из «Кайрата» после сезона

Денис Поляков

В ближайшее время «Кайрат» ожидает возвращение Яцека Гуральски — основного и ключевого полузащитника команды, который наверняка будет важной фигурой в построениях Бердыева. Поляков нынешний сезон зачастую играл именно опорника и нельзя сказать, что его игра производила большое впечатление. Безусловно, Поляков — качественный игрок уровня своей сборной, универсальный, но его потенциальный уход не станет глобальной проблемой для «Кайрата». Контракт белоруса с алматинским клубом заканчивается в конце года и, скорее всего, дальше стороны разойдутся в разных направлениях.

Гулжигит Алыкулов

Бердыев уже показал, как может использовать Алыкулова, но на данный момент это не выглядит долгосрочным решением. «Кыргызский Месси» высоко котировался у Алексея Шпилевского, но затем Кирилл Кекер и Курбан Бердыев показали, что команда может существовать и без юркого вингера.

Есть ощущение, что Бердыеву нужен игрок функционала Алехандро Домингеса, с которым они вместе работали в «Рубине». Алыкулов совсем не такой, хотя его старательность и тяга к прогрессу подкупают. Кроме того, у Гулжигита контракт до 2023 года. Но если игрового времени у футболиста будет мало, то не исключено, что его отдадут в аренду в следующем году.

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Вагнер Лав

На ту самую роль Домингеса мог бы претендовать Вагнер, однако бразилец не молодеет, у него самый большой оклад в команде и в ближайшее время клубу с главным тренером предстоит решить — остается нападающий или нет.

Эффективность Вагнера несколько снизилась, хотя на уровне чемпионата Казахстана он по-прежнему очень большая фигура. Однако Бердыев смотрит дальше и будет оценивать бразильца скорее по еврокубкам, а там у Вагнера пока все противоречиво. В первом матче группы Лиги конференций бразилец не реализовал голевой момент и в целом выглядел не как лидер и главная звезда.

Еркебулан Сейдахмет

Если Бердыев реанимирует Сейдахмета — это, вероятно, будет очередное доказательство его тренерского гения. Но пока все ближе к тому, что Еркош покинет «Кайрат» после сезона.

В физическом плане он совсем не подходит под требования главного тренера. Да и Сейдахмету пора провести хотя бы один полноценный сезон, ведь нынешний год он, по сути, вновь провел на скамейке.

Раде Дугалич

В отличие от скепсиса болельщиков, Бердыев не считает, что все трудности команды в обороне сконцентрированы лишь на Дугаличе, в нем видят сильные качества и к тому же в системе с тремя центральными защитниками некоторые пробелы серба скрываются. Не забывайте, что еще несколько лет назад Бердыев выстроил оборону в «Ростове», где очень неплохо смотрелся Иван Новосельцев — защитник примерно таких же возможностей, что и Дугалич.