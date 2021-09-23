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12:31 (мск), источник: Vesti.kz

Минус полтора миллиона и зрители? Что грозит «Каспию» за беспредел в матче с «Астаной»

Накануне ответный матч ¼ финала Кубка Казахстана по футболу между «Каспием» и «Астаной» завершился скандалом. Помимо страстей на поле, жарко было и на трибунах. Корреспондент Vesti.kz попытался узнать, что будет грозить актаусцам за поведение болельщиков.

Каспий
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Источник: Instagram

Матч в Актау ознаменовался несколькими знаменательными событиями. Во-первых, на 85-й секунде матча состоялось самое быстрое удаление в истории казахстанского футбола — прямую красную карточку заработал защитник «Каспия» Алексей Залеский.

Во-вторых, впервые в истории казахстанского футбола сработала отмена правила выездного гола. Поскольку в первом матче была ничья — 3:3, то по истечении основного времени ответного поединка (0:0) команды продолжили выявление победителя пары в дополнительные экстра-таймы. В эти полчаса и уместились два удаления игроков «Астаны» — Валерия Чуперки (106-я минута) и Макса Эбонга (120-я). Оба перед этим получили по два предупреждения. Всего в матче было показано 12 «горчичников» — четыре игрокам «Каспия» и восемь футболистам «Астаны».

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Также в дополнительное время случился гол Исламбека Куата (116-я минута), который решил исход противостояния. Характерный жест полузащитника «Астаны», который приложил ладони к ушам («я не слышу вас»), видимо, еще больше накалил ситуацию на трибунах. После финального свистка на поле полетели бутылки и другие посторонние предметы, а в адрес гостей неслась нецензурная брань, что спровоцировало стычку между обеими командами. Более того, некоторые болельщики прорвались на поле, после чего пришлось задействовать силы правопорядка.

После матча болельщики хозяев собрались за пределами стадиона и попытались блокировать автобус с игроками «Астаны». Наиболее активных участников инцидента задержала полиция, автобус под сопровождением стражей порядка направился к месту проживания команды, а гостиница была взята полицией под охрану.

Профессиональная футбольная лига (ПФЛК), отвечающая за проведение турнира, пока никак не комментирует произошедшее. В организации лишь отметили, что решение будет вынесено по итогам ближайшего заседания Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК).

Согласно статье 63 дисциплинарного регламента ПФЛК, принимающая сторона несет ответственность за неподобающее поведение зрителей, несмотря на то, было ли это виновное поведение или виновная оплошность, и в зависимости от ситуации на нее может быть наложен штраф, размер которого определен приложением № 1 к Дисциплинарному регламенту. Дальнейшие санкции могут применяться в случае серьезных беспорядков.

Размер штрафа составляет до пятисот месячных расчетных показателей (МРП). Размер одного МРП — 2 тысячи 917 тенге. То есть «Каспий» может выплатить 1 458 500 тенге. И, вероятно, этим наказание не ограничится — клуб несколько матчей может провести без зрителей.

Возникает вопрос, как на стадионе «Жас Канат» в Актау осуществляется досмотр зрителей, если на поле металось большое количество запрещенных предметов.

«Астана» вышла в полуфинал Кубка Казахстана.

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