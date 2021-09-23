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18:47 (мск), источник: Vesti.kz

Домашняя заготовка и голы под копирку. Как в игре с «Кайсаром» сработала схема Бердыева

Накануне «Кайрат», разгромив в четвертьфинале Кубка Казахстана «Кайсар» (3:0), одержал наиболее убедительную победу под руководством Курбана Бердыева. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как именитый специалист применил в этом матче ротацию и тактическую схему.

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Источник: ФК "Кайрат"

Вопреки заявлениям о серьезной ротации после матча с «Омонией», Бердыев не сильно преобразовывает стартовое построение. В следующем матче против «Кызыл-Жара» он заменил четырех футболистов. А уже по сравнению с поединком против петропавловцев сделал два изменения во встрече с «Кайсаром», вернув в состав опального Айбола Абикена, который играл в опорной зоне вместо Дениса Полякова. Белорус в свою очередь был переведен в защиту на место Маки Баньяка.

Схема 3−5−2, примененная Бердыевым, сыграла почти безупречно. Во-первых, эффективной оказалась наработка стандартного положения. Угловой в исполнении Рикарду Алвеша транзитом через Нуралы Алипа, дежурящего на ближней штанге, привел к голу Вагнера Лава. Таким же образом был забит единственный мяч в игре с «Кызыл-Жаром». Только тогда на завершении действовал Шушеначев.

Во-вторых, оставшиеся голы получились чисто по Бердыеву. Контратаки по флангам с последующим навесом (мяч Хосе Канте) или скидкой под удар (гол Алвеша).

Говоря в общем, игра команды становится более цельной. Однако Курбану Бекиевичу по-прежнему предстоит много работы, чтобы поставить игру команды. Чувствуется, что ей нужны быстрые форварды. Пока этому критерию соответствуют Канте и Шушеначев, и есть большая надежда на Жоао Пауло. Кроме того, для игры с тремя центральными защитниками требуются очень выносливые латерали. Вероятно, эти позиции, на которых играют Ян Вороговский, Камо Оганесян и Дино Миканович, потребуют усиления.

Во время загрузки произошла ошибка.

Что касается разыгрывающих, то «Кайрат», судя по всему, сделал правильный выбор в пользу Алвеша — его стандарты стали едва ли не главным оружием алматинцев. Португалец сейчас заметно стабильнее Небойши Косовича. А в оптимальных кондициях этот дуэт вовсе может стать очень грозным.

Напомним, «Кайрат» в чемпионате Казахстана занимает третье место. «Желто-черные» набрали 40 очков и на семь баллов отстают от лидирующей «Астаны».

В Лиге конференций команда Бердыева проведет выездной матч с «Базелем» 30 сентября.

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