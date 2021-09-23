«Жесткие меры к участникам беспредела». Эксперт высказался о скандальном матче «Каспий» — «Астана»

— Матч между «Каспием» и «Астаной» ознаменовался скандалом. Что можно сказать по игре двух команд?

— Игра абсолютно не понравилась в плане того, что тренер актаусцев после матча заявлял об азарте и характере. Дело в том, что это не футбол, это жестокость и неуважение к игрокам. Я говорю о двух командах. Футболисты не играли в футбол, а пытались напугать друг друга, причем обе команды занимались провокацией, все это вылилось в грязную игру. Об игровых действиях соперников тут даже говорить не хочется.

Я еще не видел такой агрессии со стороны всех участников матча, в том числе и болельщиков. После неплохого матча в Нур-Султане, когда команды сыграли 3:3, здесь пошла бойня. Тут не было футбола. Хочется сказать этим ребятам и тренерам, что так не делается, футбол должен быть игрой, а командам надо проявлять взаимное уважение.

Здесь важно здоровье футболистов. Поле было ужасного качества, хорошо, что никто не пострадал, можно получить тяжелую травму и закончить карьеру. Жестокость и агрессия по отношению к здоровью футболиста, на все это неприятно смотреть.

Наверное, у судьи не хватило опыта, чтобы успокоить обе команды. Он показал много желтых и красных карточек, но это не привело к порядку. Чтобы гасить страсти в таких матчах, нужно обладать определенным опытом.

Я бы на месте тренеров всех футболистов наказал. Думаю, что Казахстанская федерация футбола разберется с этой игрой и применит жесткие меры ко всем участникам этого беспредела.

— Каким получился матч «Кайрат» — «Кайсар»?

— «Кайрат» сыграл очень рационально, реализовав свои моменты. Команда старалась действовать организованно и хотела не пропустить. Приятно было смотреть, что алматинцы обыграли соперника чисто тактически. «Кайсар» даже не помышлял о контратаках, стараясь лучше сыграть в обороне, но не получилось.

Видно, что в «Кайрате» наигрываются стандартные положения, и уже различима работа Курбана Бердыева, которая приносит плоды.

В Алматы мы увидели полную противоположность игре в Актау — хорошее поле, игра одной команды, на которую приятно смотреть. Скорее всего, в ответном матче у «Кайрата» не будет проблем.

Напомним, «Астана» вышла в полуфинал Кубка Казахстана, одолев в дополнительное время на выезде «Каспий» — 1:0. В первой игре между этими соперниками была зафиксирована ничья — 3:3.