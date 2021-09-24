«Барселона» потеряла очки с «Кадисом», де Йонг и Куман удалены
«Кадис» и «Барселона» сыграли вничью (0:0) в матче шестого тура чемпионата Испании.
Барселона
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«Кадис» и «Барселона» сыграли вничью (0:0) в матче шестого тура чемпионата Испании.
Во втором тайме гости остались в меньшинстве. Френки де Йонг на 61-й минуте получил предупреждение, а уже на 65-й за неудачный подкат арбитр показал ему вторую желтую карточку и следом красную.
В итоге матч завершился нулевой ничьей. В конце игры красную карточку получил и главный тренер гостей Роналд Куман. В прошлом туре «Барса» поделила очки с «Гранадой» (1:1).
«Барселона» набрала 9 очков и занимает седьмое место. У «Кадиса» 6 очков и 14-я позиция.