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09:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Барселона» потеряла очки с «Кадисом», де Йонг и Куман удалены

«Кадис» и «Барселона» сыграли вничью (0:0) в матче шестого тура чемпионата Испании.

Барселона
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Источник: Reuters

Во втором тайме гости остались в меньшинстве. Френки де Йонг на 61-й минуте получил предупреждение, а уже на 65-й за неудачный подкат арбитр показал ему вторую желтую карточку и следом красную.

В итоге матч завершился нулевой ничьей. В конце игры красную карточку получил и главный тренер гостей Роналд Куман. В прошлом туре «Барса» поделила очки с «Гранадой» (1:1).

«Барселона» набрала 9 очков и занимает седьмое место. У «Кадиса» 6 очков и 14-я позиция.

Кадис
0:0
Первый тайм: 0:0
Барселона
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