«В этой стране удаляют ни за что». Рональд Куман — о судействе в матче с «Кадисом»

«Во втором тайме наступила усталость соперника, физический спад, но вторая жёлтая Френки усложнила нам задачу. В этой стране тебя удаляют ни за что. Все видели, что на поле был второй мяч, кроме арбитра», — приводит слова Кумана Sport.es.
В концовке встречи Серхио Бускетс выбил второй мяч, который находился на поле, в сторону игрока «Кадиса». За это судья наказал игрока жёлтой карточкой, что не понравилось Куману, и он вступил в споры с арбитром и получил красную карточку.
Ранее на 65-й минуте арбитр встречи показал вторую жёлтую карточку футболисту «Барселоны» Френки де Йонгу, оставив каталонцев в меньшинстве.