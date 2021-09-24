«В этой стране удаляют ни за что». Рональд Куман — о судействе в матче с «Кадисом»

«Во втором тайме наступила усталость соперника, физический спад, но вторая жёлтая Френки усложнила нам задачу. В этой стране тебя удаляют ни за что. Все видели, что на поле был второй мяч, кроме арбитра», — приводит слова Кумана Sport.es.