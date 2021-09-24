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10:25 (мск), источник: Чемпионат.com

«В этой стране удаляют ни за что». Рональд Куман — о судействе в матче с «Кадисом»

Наставник «Барселоны» Рональд Куман остался недоволен судейством в матче шестого тура чемпионата Испании с «Кадисом» (0:0).

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Источник: Reuters
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«Во втором тайме наступила усталость соперника, физический спад, но вторая жёлтая Френки усложнила нам задачу. В этой стране тебя удаляют ни за что. Все видели, что на поле был второй мяч, кроме арбитра», — приводит слова Кумана Sport.es.

В концовке встречи Серхио Бускетс выбил второй мяч, который находился на поле, в сторону игрока «Кадиса». За это судья наказал игрока жёлтой карточкой, что не понравилось Куману, и он вступил в споры с арбитром и получил красную карточку.

Ранее на 65-й минуте арбитр встречи показал вторую жёлтую карточку футболисту «Барселоны» Френки де Йонгу, оставив каталонцев в меньшинстве.

Кадис
0:0
Первый тайм: 0:0
Барселона
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