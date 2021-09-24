«Барселона» пока с тренером, но Куман тонет в проблемах. Голландца скоро могут убрать

Час икс — октябрьские матчи сборных?

Домашняя ничья с «Гранадой» усилила волну слухов о грядущем увольнении Роналда Кумана. Для обнищавшей «Барселоны» это затратно, но если очень захотеть, можно еще немного затянуть пояса и собрать 12−14 миллионов на компенсацию для голландца. Тема остается горячей, хотя примерно такую же сумму сине-гранатовые никак не выплатят другому экс-тренеру — Кике Сетьену.

Различные источники сразу начали перебирать потенциальных сменщиков Кумана. Начиная от Хави с Эриком тен Хагом и заканчивая совсем невероятными вариантами вроде Андреа Пирло и Хосепа Гвардиолы. Самый же детальный расклад предложил Goal, утверждающий, что на данный момент клуб не предпринимает никаких активных действий, но если к октябрьскому перерыву на матчи сборных нынешнему штабу не удастся улучшить ситуацию, все может поменяться. При таком развитии событий будет рассмотрен вопрос о приглашении главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса.

О том, что дыма без огня не бывает, многие заговорили и после публикации в Twitter президента «Барсы» Жоана Лапорты. «Я прошу вас продолжать поддерживать нашу команду. Игроки нуждаются в вас и благодарны вам. Вы знаете, что мы переживаем тяжелый период. И в эти трудные времена вы должны быть рядом. Можете быть уверены, что в матче с “Кадисом” наша команда постарается победить. Я не знаю, что случится, но, несмотря ни на что, продолжайте поддерживать команду в матче с “Леванте”, который тоже пройдет на этой неделе. Команде это необходимо. Постарайтесь сохранять спокойствие. Мы знаем, что нужно предпринять. Мы решим все проблемы. Спасибо вам большое», — заявил в видеообращении босс каталонцев.

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Сторонники конспирологических теорий увидели в этом правильные и нужные слова в ситуации, когда клуб учится жить без Месси и несет кадровые потери из-за травм. Однако рядом со словами о болельщиках, клубе и команде не было слов поддержки тренера, и Куман перешел к агрессивной обороне.

Куман просит поддержки

На традиционной предматчевой пресс-конференции тренер отказался отвечать на вопросы журналистов, но при этом выступил с заявлением, которое, как утверждает AS, не было согласовано ни с руководством, ни с клубной пресс-службой, но в курсе были капитан и его заместители. По сути это трактовка текущей ситуации в видении самого Кумана и еще один сигнал о том, что сдаваться он не намерен и планирует продолжить работу с командой.

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«Текущие результаты связаны с финансовой ситуацией. Клуб и команду нужно перестраивать, не имея возможностей для больших инвестиций. Это требует времени. Наши молодые игроки спустя несколько лет могут стать звездами мирового масштаба. Хорошо, что у них есть возможности Хави и Иньесты, однако нужно терпение», — заявил Куман.

Голландец подчеркнул, что поражение от «Баварии» нужно воспринимать как европейский опыт, чудес в Лиге чемпионов ждать не стоит, а сохранение позиций в ла лиге станет успехом. Он попросил поддержки у прессы и поблагодарил за нее болельщиков сине-гранатовых.

Кроме того, в интервью Voetbal International Куман назвал шоком для всего города историю с уходом Месси, который только в прошлом сезоне принес команде полсотни забитых мячей и своим мастерством и эффективностью закрывал все проблемы каталонцев. «Уйду из “Барселоны”, только если игроки перестанут воспринимать мои слова. Тогда я скажу: “Хорошо, я здесь закончил”. Однако сейчас ситуация не такая, и каждый день, что я провожу с футболистами, — замечательный», — заявил Куман.

17-летние в старте

Все ждали реакции клуба, и она последовала. Лапорта, как мог, успокоил ситуацию заявлением о том, что будущее Кумана не зависит от игры с «Кадисом», он — главный тренер, и клуб вместе с ним. Вместе с тем президент не обошел стороной темы, которые ему не понравились. Согласившись с тем, что команда такая, какая она есть, Лапорта заявил, что пораженческие настроения для сине-гранатовых недопустимы, для «Барсы» важен стиль и все равно нужно стремиться к победе в ла лиге. Наконец, в интервью El Chiringuito прозвучали слова, что команда пока работает не так, как хотелось бы, и если в интересах клуба потребуются определенные решения — они будут приняты.

То есть все просто. Клуб с Куманом именно сейчас, однако гарантий о будущем никто не дает. По сути, все в руках голландца, который, как и любой утопающий, должен самостоятельно озаботиться вопросом своего спасения. Между тем спасательный круг у него не самый надежный. Опытных игроков и так немного, многие травмированы, а перед этим туром не осталось ни одного левоногого защитника, так как сломался даже 18-летний дебютант главной команды Бальде.

В Кадисе впервые попал в старт 17-летний Гави, на счету которого спасительная голевая передача против «Гранады». Снова с первых минут сыграл Демир, который всего на год старше. А уже после удаления получившего за четыре минуты два предупреждения Френки де Йонга в игру вступил 19-летний Нико Гонсалес. Скромно для соперника, который в прошлом сезоне набрал 4 очка против «Барсы» еще с Месси и Гризманном.

Только все это не снижает уровень ожиданий от игры сине-гранатовых. И никто не берет во внимание проблемы, когда в первом тайме вам предлагают идеальное снотворное, а во втором, несмотря на заметный перевес в контроле мяча и давление, самыми яркими моментами становятся два сейва тер Штегена. Запоминается, конечно, последнее, а это промах Депая на четвертой добавленной минуте, но оно лишь подтверждает очевидное: удаленный в концовке Куман тонет в проблемах и обстоятельства сейчас сильнее тренера.