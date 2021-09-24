Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Гройтер Фюрт
Бавария
Футбол. Зарубежный
23.09
Кадис
Барселона
00
Футбол. Зарубежный
23.09
Торино
Лацио
11
Футбол. Зарубежный
23.09
Осасуна
Бетис
13
Футбол. Зарубежный
23.09
Гранада
Реал Сосьедад
23
Футбол. Зарубежный
23.09
Рома
Удинезе
10
Все события
Фоторепортажи
22Эмоции Косторной и Щербаковой, Дудаков целует чехлы коньков Трусовой: кадры прокатов
14«Зенит» с минимальным счетом уступил «Челси»
10:05 (мск), источник: Чемпионат.com

В «Барселоне» выразили поддержку Куману после ничьей в матче с «Кадисом»

Спортивный директор «Барселоны» Рамон Планес высказался о будущем главного тренера каталонского клуба Рональда Кумана после матча с «Кадисом».

Барселона
КадисЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters
Читайте также
«Барселона» не сумела обыграть «Кадис», Куман и-де Йонг были удалены

«Куман пользуется нашей поддержкой. В воскресенье состоится ещё одна игра, и мы с ним. Он наш тренер. Мы находимся в новом цикле, и у нас есть качественные игроки с большим будущим», — приводит слова Планеса RMC Sport.

Ранее сообщалось, что, если «Барселона» не добьётся положительных результатов в сентябрьских матчах с «Гранадой», «Кадисом» и «Леванте» в чемпионате Испании, а также с «Бенфикой» в Лиге чемпионов, Лапорта может отправить Кумана в отставку.

«Барселона» набрала девять очков и поднялась на 7-е место в турнирной таблице. «Кадис» набрал шесть очков, команда находится на 14-м месте.

В следующем туре «Барселона» будет принимать «Леванте». Матч состоится 26 сентября.

Кадис
0:0
Первый тайм: 0:0
Барселона
 Украинский боксёр жёстко нокаутировал россиянина!
Российская фигуристка победила в США с уникальной программой!
«Барселона» потеряла очки с «Кадисом», де Йонг и Куман удалены
Самые сексуальные спортсменки России — 2021 (фото)
«Я тебе панамку поправлю». История конфликта Карпина и Дзюбы
Не удивляйтесь, но «Зенит» похож на «Спартак». Колонка Казакова
Орлов: Уважаем мнение Путина, но я, как и Карпин, против лимита
Главный тренер московского «Динамо» побил рекорд Олега Знарка
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь