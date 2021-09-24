В «Барселоне» выразили поддержку Куману после ничьей в матче с «Кадисом»

«Куман пользуется нашей поддержкой. В воскресенье состоится ещё одна игра, и мы с ним. Он наш тренер. Мы находимся в новом цикле, и у нас есть качественные игроки с большим будущим», — приводит слова Планеса RMC Sport.

Ранее сообщалось, что, если «Барселона» не добьётся положительных результатов в сентябрьских матчах с «Гранадой», «Кадисом» и «Леванте» в чемпионате Испании, а также с «Бенфикой» в Лиге чемпионов, Лапорта может отправить Кумана в отставку.

«Барселона» набрала девять очков и поднялась на 7-е место в турнирной таблице. «Кадис» набрал шесть очков, команда находится на 14-м месте.