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17:30 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб КПЛ сообщил об отставке главного тренера

Абдухалик Бурибаев покинул пост главного тренера «Турана». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

ТуранЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Отмечается, отставка, поданная по состоянию здоровья, была принята сегодня, 24 сентября.

Бурибаев провел во главе команды три сложных сезона. Начав со второй лиги, Абдухалик Курбанбаевич поднял клуб в Первую лигу, а затем, также с первой попытки, в высший дивизион чемпионата Казахстана.

Также по собственному желанию команду покинули Кулдош Ешджанов и Фархадбек Ирисметов.

В премьер-лиге «Туран» практически выполнил задачу на сезон: за 5 туров до конца сезона туркестанцы находятся на 12-м месте с отрывом в 5 очков от ближайшей команды — кызылординского «Кайсара».

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