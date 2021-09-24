Клуб КПЛ сообщил об отставке главного тренера

Отмечается, отставка, поданная по состоянию здоровья, была принята сегодня, 24 сентября.

Бурибаев провел во главе команды три сложных сезона. Начав со второй лиги, Абдухалик Курбанбаевич поднял клуб в Первую лигу, а затем, также с первой попытки, в высший дивизион чемпионата Казахстана.

Также по собственному желанию команду покинули Кулдош Ешджанов и Фархадбек Ирисметов.