Клуб КПЛ сообщил об отставке главного тренера
Абдухалик Бурибаев покинул пост главного тренера «Турана». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
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Абдухалик Бурибаев покинул пост главного тренера «Турана». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Отмечается, отставка, поданная по состоянию здоровья, была принята сегодня, 24 сентября.
Бурибаев провел во главе команды три сложных сезона. Начав со второй лиги, Абдухалик Курбанбаевич поднял клуб в Первую лигу, а затем, также с первой попытки, в высший дивизион чемпионата Казахстана.
Также по собственному желанию команду покинули Кулдош Ешджанов и Фархадбек Ирисметов.
В премьер-лиге «Туран» практически выполнил задачу на сезон: за 5 туров до конца сезона туркестанцы находятся на 12-м месте с отрывом в 5 очков от ближайшей команды — кызылординского «Кайсара».