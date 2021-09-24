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21:01 (мск), источник: Vesti.kz

КФФ озвучила наказания для участников скандального матча «Каспий» — «Астана»

Состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Казахстанской федерации футбола (КФФ), по итогам которого было вынесено решение по скандальному матчу ¼ финала Olimpbet-Кубка страны «Каспий» — «Астана», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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«За недисциплинированное поведение команды, выразившееся в получении предупреждений четырьмя игроками и главным тренером команды, в соответствии с пунктом 1 статьи 48 Дисциплинарного регламента на ФК “Каспий” наложить штраф в размере 50 МРП, что составляет 145 850 (сто сорок пять тысяч восемьсот пятьдесят) тенге.

За недисциплинированное поведение команды, выразившееся в получении предупреждений шестью игроками и удалении двух игроков, в соответствии с пунктами 1, 2 статьи 48 Дисциплинарного регламента на ФК «Астана» наложить штраф в размере по 50 МРП за каждое нарушение (за каждый нарушенный пункт), по совокупности назначить окончательное наказание путем полного сложения наказаний и назначить окончательно штраф в размере 100 МРП, что составляет 291 700 (двести девяносто одну тысячу семьсот) тенге.

За лишение соперника явной возможности забить гол, в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 44 Дисциплинарного регламента игрока команды «Каспий» Алексея Залесского дисквалифицировать на один матч. Срок дисквалификации считать с 23 сентября 2021 года.

За неподобающее поведение зрителей, выразившееся в скандировании нецензурных выражений в адрес официальных лиц матча, бросании бутылок на игроков команды соперников, в выходе болельщиков на поле и ненадлежащую организацию безопасности матча на ФК «Каспий» наложить штраф в размере 300 МРП, что составляет 875 100 (восемьсот семьдесят пять тысяч сто) тенге, а также санкцию в виде проведения матча без зрителей на играх Olimpbet-чемпионата, первенствах среди мужских команд до конца текущего спортивного сезона. ФК «Каспий» оплатить штраф до 24 октября 2021 года включительно", — говорится в сообщении КФФ.

Напомним, что это был ответный матч актауской команды с «Астаной» на стадии ¼ финала Кубка Казахстана. Столичный клуб выиграл в дополнительное время со счетом 1:0 и вышел в полуфинал.

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