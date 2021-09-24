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22:30 (мск), источник: БЕЛТА

«Гомель» и брестское «Динамо» сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Гомеля» и брестского «Динамо» сыграли вничью 0:0 в стартовом поединке 24-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Встреча в Гомеле прошла с преимуществом хозяев поля, несколько голевых моментов не использовал их лидер Андрей Соловей, но переиграть оборону брестчан во главе с голкипером Романом Степановым гомельчане так и не смогли.

Еще три встречи этого тура состоятся завтра. Идущий вторым борисовский БАТЭ сыграет в гостях у брестского «Руха», в Молодечно «Ислочь» из Минского района примет жодинское «Торпедо-БелАЗ», а на поле столичного стадиона «Трактор» футболисты «Минска» будут соперничать с гостями из «Слуцка».

Лидер турнира солигорский «Шахтер» 26 сентября сыграет на своем поле с гродненским «Неманом». Также в воскресенье «Сморгонь» у себя дома попытается отобрать очки у минского «Динамо», а в Борисове столичный «Энергетик-БГУ» встретится с «Витебском».

Турнирное положение: «Шахтер» — 53 очка (21 матч), БАТЭ — 51 (23), «Динамо» (Минск) — 48 (23), «Рух» — 47 (23), «Гомель» — 45 (23), «Витебск» — 33 (23), «Динамо» (Брест) — 32 (24), «Ислочь» — 27 (23), «Энергетик-БГУ» — 27 (23), «Неман» — 27 (23), «Торпедо-БелАЗ» — 25 (22), «Минск» — 24 (22), «Слуцк» — 22 (23), «Славия» — 21 (23), «Сморгонь» — 13 (23), «Спутник» — 7 (24).

Бомбардирскую гонку возглавляет гамбийский нападающий «Шахтера» Дембо Дарбо, который забил 16 мячей, на два гола меньше у гомельчанина Андрея Соловья.

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