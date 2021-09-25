Сульшер предположил, сколько лет продлится карьера Роналду

«Я не удивился бы, если бы он все еще играл в 40 лет. То, как он следит за собой, — это ключ, ключ ко всему, и конечно, важное значение имеют гены. Он приложил всю энергию и усилия, чтобы стать тем игроком, которым является. У него по-прежнему правильный настрой, и это просто внутреннее желание. Он будет продолжать, пока его ноги или даже голова не скажут: “Нет, вот и все, теперь я отдал все”», — приводит слова Сульшера Рейтер.