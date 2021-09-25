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11:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сульшер предположил, сколько лет продлится карьера Роналду

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду способен выступать на высоком уровне до 40 лет, считает главный тренер английского футбольного клуба Уле-Гуннар Сульшер.

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Источник: Reuters

Португальский форвард в летнее трансферное окно вернулся в «МЮ», за который играл с 2003 по 2009 год. В трех матчах за «Юнайтед» 36-летний Роналду забил четыре гола.

«Я не удивился бы, если бы он все еще играл в 40 лет. То, как он следит за собой, — это ключ, ключ ко всему, и конечно, важное значение имеют гены. Он приложил всю энергию и усилия, чтобы стать тем игроком, которым является. У него по-прежнему правильный настрой, и это просто внутреннее желание. Он будет продолжать, пока его ноги или даже голова не скажут: “Нет, вот и все, теперь я отдал все”», — приводит слова Сульшера Рейтер.

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