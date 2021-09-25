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16:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Манчестер Сити» нанес «Челси» первое поражение в сезоне АПЛ

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Лондонский «Челси» уступил «Манчестер Сити» и потерпел первое поражение в текущем сезоне чемпионата Англии по футболу.

Манчестер Сити
ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AFP 2021

Встреча в Лондоне завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Гол на 53-й минуте забил Габриэль Жезус.

«Челси» — соперник петербургского «Зенита» на групповом этапе Лиги чемпионов. Первая встреча команд завершилась домашней победой лондонцев (1:0), второй матч пройдет 8 декабря в Санкт-Петербурге.

В другом матче тура «Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Астон Вилле» — 0:1. Гол на счету Кортни Хауса (88). В компенсированное ко второму тайму время полузащитник хозяев Бруну Фернандеш не реализовал пенальти. Для «Юнайтед» это первое поражение в премьер-лиге-2021/22.

Челси
0:1
Первый тайм: 0:0
Манчестер Сити
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