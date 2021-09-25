«Манчестер Сити» нанес «Челси» первое поражение в сезоне АПЛ

Встреча в Лондоне завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Гол на 53-й минуте забил Габриэль Жезус.

«Челси» — соперник петербургского «Зенита» на групповом этапе Лиги чемпионов. Первая встреча команд завершилась домашней победой лондонцев (1:0), второй матч пройдет 8 декабря в Санкт-Петербурге.

В другом матче тура «Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Астон Вилле» — 0:1. Гол на счету Кортни Хауса (88). В компенсированное ко второму тайму время полузащитник хозяев Бруну Фернандеш не реализовал пенальти. Для «Юнайтед» это первое поражение в премьер-лиге-2021/22.