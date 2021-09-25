Гвардиола стал рекордсменом «Манчестер Сити» по количеству побед в качестве наставника

«Я так горжусь этим. Период, который мы проводим вместе, великолепен. Мы можем проигрывать матчи, проиграть финал, но мы играем с невероятным мужеством в каждой игре. Мы каждый раз играем в нашу игру, и это заставляет меня гордиться», — сказал Гвардиола.



В период под руководством Хосепа Гвардиолы «Манчестер Сити» провёл 303 матча, в 221-м из которых одержал победу, в 37 матчах была ничья и в 45 встречах «горожане» уступили.



Напомним, матч «Челси» — «Манчестер Сити» завершился со счётом 1:0. Единственный мяч записал на свой счёт Габриэл Жезус, ему ассистировал Жоау Канселу.