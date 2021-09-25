«Атлетико» впервые в сезоне потерпел поражение в чемпионате Испании
ТАСС, 25 сентября. Мадридский футбольный клуб «Атлетико» со счетом 0:1 уступил в гостях «Алавесу» в матче седьмого тура чемпионата Испании.
ТАСС, 25 сентября. Мадридский футбольный клуб «Атлетико» со счетом 0:1 уступил в гостях «Алавесу» в матче седьмого тура чемпионата Испании.
Единственный мяч на четвертой минуте забил защитник «Алавеса» Виктор Лагуардия. Для «Атлетико» это поражение стало первым в сезоне-2021/22, «Алавес» одержал первую победу в сезоне.
«Атлетико» занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, команда набрала 14 очков, «Алавес» благодаря победе поднялся на 19-е место (3 очка).
В следующем туре «Атлетико» дома сыграет с «Барселоной» 2 октября. До этого мадридский клуб в гостях сыграет во втором туре группового этапа Лиги чемпионов с итальянским «Миланом» 28 сентября. «Алавес» в следующем туре чемпионата страны в гостях встретится с «Атлетиком» из Бильбао.