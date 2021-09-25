Футболисты «Ислочи» и «Торпедо-БелАЗа» не выявили победителя в матче чемпионата Беларуси

В первой из них «Ислочь» из Минского района и жодинское «Торпедо-БелАЗ» в Молодечно разошлись миром — ничья 0:0. С таким же результатом вчера завершилась первая игра этого тура между «Гомелем» и брестским «Динамо». В другом сегодняшнем поединке футболисты «Минска» одержали волевую викторию над гостями из «Слуцка» — 2:1. Все мячи были забиты во второй половине игры — на 55-й минуте гостей вывел вперед Алексей Бутаревич, через 20 минут Ярослав Яроцкий сравнял счет, а на 4-й компенсированной минуте форвард минчан Егор Богомольский забил победный гол. Также сегодня идущий вторым борисовский БАТЭ сыграет в гостях у брестского «Руха».
Лидер турнира солигорский «Шахтер» 26 сентября сыграет на своем поле с гродненским «Неманом». Также в воскресенье «Сморгонь» у себя дома попытается отобрать очки у минского «Динамо», а в Борисове столичный «Энергетик-БГУ» встретится с «Витебском».
Турнирное положение: «Шахтер» — 53 очка (21 матч), БАТЭ — 51 (23), «Динамо» (Минск) — 48 (23), «Рух» — 47 (23), «Гомель» — 45 (23), «Витебск» — 33 (23), «Динамо» (Брест) — 32 (24), «Ислочь» — 28 (24), «Энергетик-БГУ» — 27 (23), «Неман» — 27 (23), «Минск» — 27 (23), «Торпедо-БелАЗ» — 26 (24), «Слуцк» — 22 (24), «Славия» — 21 (23), «Сморгонь» — 13 (23), «Спутник» — 7 (24).
Бомбардирскую гонку возглавляет гамбийский нападающий «Шахтера» Дембо Дарбо, который забил 16 мячей, на два гола меньше у гомельчанина Андрея Соловья.