Футболисты «Ислочи» и «Торпедо-БелАЗа» не выявили победителя в матче чемпионата Беларуси

В первой из них «Ислочь» из Минского района и жодинское «Торпедо-БелАЗ» в Молодечно разошлись миром — ничья 0:0. С таким же результатом вчера завершилась первая игра этого тура между «Гомелем» и брестским «Динамо». В другом сегодняшнем поединке футболисты «Минска» одержали волевую викторию над гостями из «Слуцка» — 2:1. Все мячи были забиты во второй половине игры — на 55-й минуте гостей вывел вперед Алексей Бутаревич, через 20 минут Ярослав Яроцкий сравнял счет, а на 4-й компенсированной минуте форвард минчан Егор Богомольский забил победный гол. Также сегодня идущий вторым борисовский БАТЭ сыграет в гостях у брестского «Руха».