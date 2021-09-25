Гол Мальдини помог «Милану» обыграть «Специю» и возглавить Серию А

На 48-й минуте первый гол в матче забил 19-летний нападающий «Милана» Даниэль Мальдини, ему ассистировал Пьер Калюлю. Этот мяч стал для Даниэля дебютным за «россонери». Напомним, его отец, Паоло Мальдини вместе с голкипером «Ювентуса» Джанлуиджи Буффоном удерживает рекорд Серии А по количеству проведённых матчей — на их счету по 647 матчей.