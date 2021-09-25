БАТЭ не удержал победу в гостях у футболистов «Руха»

В концовке первого тайма Яков Филипович и Валерий Громыко дважды поразили ворота брестчан. После перерыва, на исходе часа игрового времени, вышедший на замену Элис Бакай, отыграл один мяч, отлично исполнив штрафной удар. На 78-й минуте гости получили реальный шанс забить третий мяч, но удар Николая Сигневича с 11-метровой отметки отразил голкипер «Руха» Павел Павлюченко. А через три минуты полузащитник хозяев Артем Концевой установил окончательный счет встречи двух претендентов на медали — 2:2.
Завтра лидер турнира солигорский «Шахтер» сыграет на своем поле с гродненским «Неманом». Также в воскресенье «Сморгонь» у себя дома попытается отобрать очки у минского «Динамо», а в Борисове столичный «Энергетик-БГУ» встретится с «Витебском».
Результаты других игр 24-го тура: «Гомель» — «Динамо» (Брест) — 0:0, «Минск» — «Слуцк» — 2:1, «Ислочь» (Минский район) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 0:0.
Турнирное положение: «Шахтер» — 53 очка (21 матч), БАТЭ — 52 (24), «Динамо» (Минск) — 48 (23), «Рух» — 48 (24), «Гомель» — 45 (23), «Витебск» — 33 (23), «Динамо» (Брест) — 32 (24), «Ислочь» — 28 (24), «Энергетик-БГУ» — 27 (23), «Неман» — 27 (23), «Минск» — 27 (23), «Торпедо-БелАЗ» — 26 (23), «Слуцк» — 22 (24), «Славия» — 21 (23), «Сморгонь» — 13 (23), «Спутник» — 7 (24).
Список лучших бомбардиров возглавляет Дембо Дарбо («Шахтер»), забивший 16 мячей.