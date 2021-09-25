БАТЭ не удержал победу в гостях у футболистов «Руха»

В концовке первого тайма Яков Филипович и Валерий Громыко дважды поразили ворота брестчан. После перерыва, на исходе часа игрового времени, вышедший на замену Элис Бакай, отыграл один мяч, отлично исполнив штрафной удар. На 78-й минуте гости получили реальный шанс забить третий мяч, но удар Николая Сигневича с 11-метровой отметки отразил голкипер «Руха» Павел Павлюченко. А через три минуты полузащитник хозяев Артем Концевой установил окончательный счет встречи двух претендентов на медали — 2:2.