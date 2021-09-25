Текущие события
Футбол. Зарубежный
25.09
Лион
Лорьян
11
Футбол. Зарубежный
25.09
ПСЖ
Монпелье
20
Футбол. Зарубежный
25.09
Реал
Вильярреал
00
Футбол. Зарубежный
25.09
Дженоа
Верона
33
Футбол. Зарубежный
25.09
Страсбур
Лилль
12
Футбол. Зарубежный
25.09
Боруссия М
Боруссия Д
10
Футбол. Зарубежный
25.09
Брентфорд
Ливерпуль
33
Футбол. Зарубежный
25.09
Севилья
Эспаньол
20
Футбол. Первый дивизион
25.09
Балтика
Алания
11
Футбол. Премьер-лига
25.09
Спартак
Уфа
20
Футбол. Зарубежный
25.09
Интер
Аталанта
22
Футбол. Первый дивизион
25.09
Нефтехимик
Краснодар-2
41
Футбол. Первый дивизион
25.09
Факел
Спартак-2
30
Футбол. Зарубежный
25.09
Сент-Этьен
Ницца
03
Футбол. Зарубежный
25.09
Валенсия
Атлетик
11
Футбол. Первый дивизион
25.09
Акрон
Торпедо
10
Футбол. Зарубежный
25.09
Лестер
Бернли
22
Футбол. Зарубежный
25.09
Лидс
Вест Хэм Юнайтед
12
Футбол. Зарубежный
25.09
Уотфорд
Ньюкасл Юнайтед
11
Футбол. Зарубежный
25.09
Эвертон
Норвич
20
Футбол. Первый дивизион
25.09
Металлург Лп
Текстильщик
00
Футбол. Премьер-лига
25.09
Зенит
Крылья Советов
21
Футбол. Зарубежный
25.09
Айнтрахт Ф
Кельн
11
Футбол. Зарубежный
25.09
Байер
Майнц
10
Футбол. Зарубежный
25.09
РБ Лейпциг
Герта
60
Футбол. Зарубежный
25.09
Унион Б
Арминия
10
Футбол. Зарубежный
25.09
Хоффенхайм
Вольфсбург
31
Футбол. Первый дивизион
25.09
Волгарь
Олимп-Долгопрудный
01
Футбол. Первый дивизион
25.09
Оренбург
Енисей
20
Футбол. Первый дивизион
25.09
Ротор
КАМАЗ
10
Футбол. Зарубежный
25.09
Специя
Милан
12
Футбол. Зарубежный
25.09
Алавес
Атлетико
10
Футбол. Зарубежный
25.09
Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
01
Футбол. Зарубежный
25.09
Челси
Манчестер Сити
01
Футбол. Премьер-лига
25.09
Химки
Локомотив
00
Футбол. Первый дивизион
25.09
Томь
Кубань
21
Все события
Фоторепортажи
10«Локомотив» вырвал ничью в матче с «Марселем»
14«Зенит» с минимальным счетом уступил «Челси»
25 сентября, источник: БЕЛТА

БАТЭ не удержал победу в гостях у футболистов «Руха»

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовский БАТЭ не удержал победу в гостевом поединке 24-го тура с футболистами брестского «Руха», сообщает корреспондент БЕЛТА.

БАТЭЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
Наверх

В концовке первого тайма Яков Филипович и Валерий Громыко дважды поразили ворота брестчан. После перерыва, на исходе часа игрового времени, вышедший на замену Элис Бакай, отыграл один мяч, отлично исполнив штрафной удар. На 78-й минуте гости получили реальный шанс забить третий мяч, но удар Николая Сигневича с 11-метровой отметки отразил голкипер «Руха» Павел Павлюченко. А через три минуты полузащитник хозяев Артем Концевой установил окончательный счет встречи двух претендентов на медали — 2:2.

Завтра лидер турнира солигорский «Шахтер» сыграет на своем поле с гродненским «Неманом». Также в воскресенье «Сморгонь» у себя дома попытается отобрать очки у минского «Динамо», а в Борисове столичный «Энергетик-БГУ» встретится с «Витебском».

Результаты других игр 24-го тура: «Гомель» — «Динамо» (Брест) — 0:0, «Минск» — «Слуцк» — 2:1, «Ислочь» (Минский район) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 0:0.

Турнирное положение: «Шахтер» — 53 очка (21 матч), БАТЭ — 52 (24), «Динамо» (Минск) — 48 (23), «Рух» — 48 (24), «Гомель» — 45 (23), «Витебск» — 33 (23), «Динамо» (Брест) — 32 (24), «Ислочь» — 28 (24), «Энергетик-БГУ» — 27 (23), «Неман» — 27 (23), «Минск» — 27 (23), «Торпедо-БелАЗ» — 26 (23), «Слуцк» — 22 (24), «Славия» — 21 (23), «Сморгонь» — 13 (23), «Спутник» — 7 (24).

Список лучших бомбардиров возглавляет Дембо Дарбо («Шахтер»), забивший 16 мячей.

 Размер не имеет значения: маленький песик загнал дикого медведя на дерево (
Полина Гагарина посмеялась над собой, представив забавное сравнение в Insta
«Спартак» победил «Уфу» и поднялся на 8-е место в таблице ЧР
«Реал» не смог забить в домашнем матче чемпионата Испании
Капитан СКА ударил судью по лицу и получил матч-штраф (видео)
Московское «Торпедо» потерпело первое поражение в сезоне ФНЛ
Бой за титул чемпиона UFC с участием Петра Яна отменен
Виктор Гусев рассказал о возможной дисквалификации Дзюбы
Раскрыта зарплата лучшего бомбардира РПЛ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь