Текущие события
Футбол. Зарубежный
18:30
Фрайбург
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
18:30
Арсенал
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Клермон Фут
Монако
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Барселона
Леванте
20
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Ростов
Ахмат
12
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
Сочи
Футбол. Зарубежный
19:00
Лацио
Рома
Футбол. Зарубежный
19:30
Райо Вальекано
Кадис
Футбол. Зарубежный
19:30
Реал Сосьедад
Эльче
Футбол. Зарубежный
16:30
Бохум
Штутгарт
00
Футбол. Зарубежный
16:00
Брест
Метц
12
Футбол. Зарубежный
16:00
Реймс
Нант
31
Футбол. Зарубежный
16:00
Труа
Анже
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Саутгемптон
Вулверхэмптон
01
Футбол. Зарубежный
16:00
Сассуоло
Салернитана
10
Футбол. Зарубежный
16:00
Удинезе
Фиорентина
01
Футбол. Зарубежный
16:00
Эмполи
Болонья
42
Футбол. Зарубежный
21:45
Марсель
Ланс
Футбол. Зарубежный
21:45
Наполи
Кальяри
Футбол. Зарубежный
15:00
Мальорка
Осасуна
23
Футбол. Зарубежный
22:00
Бетис
Хетафе
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо
Рубин
20
Футбол. Зарубежный
14:00
Бордо
Ренн
11
Футбол. Зарубежный
13:30
Ювентус
Сампдория
32
Все события
Фоторепортажи
14Медведев не дал Джоковичу завоевать Большой шлем
22Эмоции Косторной и Щербаковой, Дудаков целует чехлы коньков Трусовой: кадры прокатов
18:06 (мск), источник: Чемпионат.com

«Арсенал» — «Тоттенхэм»: составы команд на матч 6-го тура английской Премьер-лиги

Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Тоттенхэм Хотспур» на матч 6-го тура английской Премьер-лиги.

Арсенал
Тоттенхэм ХотспурЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters
Футбол

Англия 2021/2022
Тур 6, 26.09.2021, 18:30

Арсенал-Тоттенхэм Хотспур-

Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.

«Арсенал»: Рамсдейл, Тирни, Габриэль, Уайт, Томиясу, Парти, Джака, Эдегор, Смит, Сака, Обамеянг.

Запасные: Лено, Седрик, Холдинг, Тавареш, Мэйтленд-Найлс, Локонга, Ляказетт, Мартинелли, Пепе.

«Тоттенхэм»: Льорис, Регилон, Санчес, Танганга, Дайер, Алли, Хёйбьерг, Н’Домбеле, Сон, Моура, Кейн.

Запасные: Голлини, Дэвис, Эмерсон, Родон, Ромеро, Ло Чельсо, Скипп, Хиль, Скарлетт.

Игру обслужит бригада арбитров, которую возглавит Крейг Поусон. Ему будут помогать ассистенты Иан Хассин и Дэниел Робатан. Резервный арбитр — Питер Бэнкс.

 Украинский боксёр жёстко нокаутировал россиянина!
Российская фигуристка победила в США с уникальной программой!
Просто красавец. Усик переиграл Джошуа и стал чемпионом мира
Шевченко защитила пояс UFC, эффектно нокаутировав американку
Медведева представила новую программу (фото)
«Украина возвращает свое». Зеленский поздравил Усика с победой
«Динамо» поборется за золото! Бело-голубые уже вторые в таблице
«Ростов» принимает «Ахмат» в матче РПЛ (трансляция)
«А мне он не пасует». Мбаппе после матча пожаловался на Неймара
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь