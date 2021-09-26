«Лацио» — «Рома»: где смотреть и во сколько начало матча
Матч 6-го тура чемпионата Италии.
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РомаЧемпионат Италии: таблица и календарь
Матч 6-го тура чемпионата Италии.
Сегодня, 26 сентября, состоится матч 6-го тура чемпионата Италии, в котором «Лацио» на своем поле примет «Рому». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.
В прошлом сезоне команды обменялись сухими победами. В текущем чемпионате команда Жозе Моуринью выиграла 4 матча из 5 и занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А. «Лацио» расположился на седьмой строчке и отстает на 4 балла.
За «Рому» выступает экс-форвард «Ростова» Элдор Шомуродов. В 8 встречах этого сезона он забил один мяч и сделал 4 результативные передачи.