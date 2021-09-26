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18:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Лацио» — «Рома»: где смотреть и во сколько начало матча

Матч 6-го тура чемпионата Италии.

Лацио
РомаЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters
Футбол

Италия 2021/2022
Тур 6, 26.09.2021, 19:00

Лацио-Рома-

Сегодня, 26 сентября, состоится матч 6-го тура чемпионата Италии, в котором «Лацио» на своем поле примет «Рому». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

В прошлом сезоне команды обменялись сухими победами. В текущем чемпионате команда Жозе Моуринью выиграла 4 матча из 5 и занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А. «Лацио» расположился на седьмой строчке и отстает на 4 балла.

За «Рому» выступает экс-форвард «Ростова» Элдор Шомуродов. В 8 встречах этого сезона он забил один мяч и сделал 4 результативные передачи.

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