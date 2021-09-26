«Фиорентина» обыграла «Удинезе», Кокорин остался в запасе

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Встреча проходила на стадионе «Дачия Арена — Фриули» в Удине и завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол на 16-й минуте матча забил нападающий «Фиорентины» Душан Влахович, который реализовал пенальти. Российский форвард «фиалок» Александр Кокорин остался в запасе.

«Фиорентина» в шести матчах набрала 12 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. «Удинезе» (7) — на 13-м месте.