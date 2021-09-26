«Барселона» разгромила «Леванте», Фати забил гол спустя 10 месяцев после тяжелейшей травмы

Хозяева одержали победу со счётом 3:0.

Читайте также От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

Счёт матча был открыт на 6-й минуте встречи. С одиннадцатиметрового отличился нападающий сине-гранатовых Мемфис Депай.

На 14-й минуте матча гол забил Люк де Йонг, ему ассистировал Серджино Дест. Это первый гол игрока за «Барселону».

В добавленное ко второму тайму время отличился нападающий Ансу Фати, который вышел на замену. Молодой форвард не играл более 10 месяцев из-за травмы и отличился уже через 10 минут после выхода на замену.

Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Исидро Диас де Мера Эскудерос. Ему помогали ассистенты Рубен Бесерриль Гомес и Диего Сантаурсула Агадо. Резервный арбитр — Виктор Перес Пераса.