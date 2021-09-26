«Барселона» разгромила «Леванте», Фати забил гол спустя 10 месяцев после тяжелейшей травмы
Сегодня, 26 сентября, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне в рамках 7-го тура испанской Примеры «Барселона» принимала «Леванте».
Сегодня, 26 сентября, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне в рамках 7-го тура испанской Примеры «Барселона» принимала «Леванте».
Хозяева одержали победу со счётом 3:0.
Счёт матча был открыт на 6-й минуте встречи. С одиннадцатиметрового отличился нападающий сине-гранатовых Мемфис Депай.
На 14-й минуте матча гол забил Люк де Йонг, ему ассистировал Серджино Дест. Это первый гол игрока за «Барселону».
В добавленное ко второму тайму время отличился нападающий Ансу Фати, который вышел на замену. Молодой форвард не играл более 10 месяцев из-за травмы и отличился уже через 10 минут после выхода на замену.
Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Исидро Диас де Мера Эскудерос. Ему помогали ассистенты Рубен Бесерриль Гомес и Диего Сантаурсула Агадо. Резервный арбитр — Виктор Перес Пераса.
В восьмом туре испанской Примеры сине-гранатовые сыграют на выезде с «Атлетико», а «Леванте» проведёт выездной матч с «Мальоркой». Обе встречи состоятся 2 октября.