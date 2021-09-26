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20:52 (мск), источник: Чемпионат.com

«Арсенал» обыграл «Тоттенхэм» в северолондонском дерби

Сегодня, 26 сентября, на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне «Арсенал» принимал «Тоттенхэм Хотспур».

Арсенал
Тоттенхэм ХотспурЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Хозяева одержали победу со счётом 3:1.

Счёт матча был открыт в первом тайме. На 12-й минуте встречи отличился Эмиль Смит, ему ассистировал Букайо Сака.

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На 27-й минуте нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг с передачи Эмиля Смита забил гол.

На 34-й минуте встречи результативный удар нанёс Букайо Сака.

На 79-й минуте матча отличился нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин, ему ассистировал Серхио Регилон.

Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Крейг Поусон из Южного Йоркшира. Ему помогали ассистенты Иан Хассин и Дэниел Робатан. Резервный арбитр — Питер Бэнкс.

В седьмом туре английской Премьер-лиги «канониры» сыграют на выезде с «Брайтон энд Хоув Альбион», а «шпоры» примут дома «Астон Виллу». Первый матч состоится 2 октября, вторая встреча 3 октября.

Арсенал
3:1
Первый тайм: 3:0
Тоттенхэм Хотспур
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