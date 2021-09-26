«Арсенал» обыграл «Тоттенхэм» в северолондонском дерби
Сегодня, 26 сентября, на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне «Арсенал» принимал «Тоттенхэм Хотспур».
Сегодня, 26 сентября, на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне «Арсенал» принимал «Тоттенхэм Хотспур».
Хозяева одержали победу со счётом 3:1.
Счёт матча был открыт в первом тайме. На 12-й минуте встречи отличился Эмиль Смит, ему ассистировал Букайо Сака.
На 27-й минуте нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг с передачи Эмиля Смита забил гол.
На 34-й минуте встречи результативный удар нанёс Букайо Сака.
На 79-й минуте матча отличился нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин, ему ассистировал Серхио Регилон.
Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Крейг Поусон из Южного Йоркшира. Ему помогали ассистенты Иан Хассин и Дэниел Робатан. Резервный арбитр — Питер Бэнкс.
В седьмом туре английской Премьер-лиги «канониры» сыграют на выезде с «Брайтон энд Хоув Альбион», а «шпоры» примут дома «Астон Виллу». Первый матч состоится 2 октября, вторая встреча 3 октября.