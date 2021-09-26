«Монако» победил «Клермон» в матче чемпионата Франции
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Футболисты «Монако» на выезде одержали волевую победу над «Клермоном» в восьмом туре чемпионата Франции.
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Футболисты «Монако» на выезде одержали волевую победу над «Клермоном» в восьмом туре чемпионата Франции.
Игра в Клермоне завершилась победой гостей со счетом 3:1.
На гол Мохамеда Байо (7-я минута) монегаски ответили мячами Виссама Бен Йеддера (25), Кевина Фолланда (48) и Софиана Диопа (90), который вышел на поле после первого тайма, заменив российского полузащитника Александра Головина.
В следующем матче «Монако» 3 октября примет «Бордо», «Клермон» в этот же день сыграет на выезде с «Лорьяном».