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21:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Монако» победил «Клермон» в матче чемпионата Франции

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Футболисты «Монако» на выезде одержали волевую победу над «Клермоном» в восьмом туре чемпионата Франции.

Монако
Клермон ФутЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: AFP 2021

Игра в Клермоне завершилась победой гостей со счетом 3:1.

На гол Мохамеда Байо (7-я минута) монегаски ответили мячами Виссама Бен Йеддера (25), Кевина Фолланда (48) и Софиана Диопа (90), который вышел на поле после первого тайма, заменив российского полузащитника Александра Головина.

В следующем матче «Монако» 3 октября примет «Бордо», «Клермон» в этот же день сыграет на выезде с «Лорьяном».

Клермон Фут
1:3
Первый тайм: 1:1
Монако
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