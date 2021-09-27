Алкоголь может вернуться на английские стадионы. Стоп, а его разве там нет?

В сети появилась отличная новость для английских болельщиков — на футбольные стадионы вновь планируют вернуть алкоголь, который убрали ещё в 1985-м.

Выпивать на футбольных стадионах можно, но только в специальных зонах. Запрет распространяется исключительно на трибуны, где с 1985 года британское правительство на законодательном уровне упразднило употребление алкоголя. До этого пиво в Англии было неизменным атрибутом футбола.

В Англии разрешено выпивать на регбийных матчах, крикете или теннисе, однако на футбольных стадионах перед входом на сектор висит табличка: «Никакого алкоголя за этой чертой».

13 лет назад под запрет на посещения стадиона попал владелец «Ньюкасла» Майк Эшли, которого выхватили камеры в момент опустошения пинты. Логика странная, ведь зритель регулярно видит рекламу алкогольных брендов, которые красуются на рекламных щитах, в телевизионных рекламных блоках и даже на футбольной форме.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--13556c9c0811a21aeb21" data-vnd="13556c9c0811a21aeb21" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=13556c9c0811a21aeb21" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Алкоголь в Англии убрали из-за футбольных хулиганов

В 1980-е Англия славилась футбольными хулиганами. Болельщики мерзко вели себя на стадионах: устраивали массовые беспорядки и выкрикивали расистские оскорбления.

Регулярно случались драки между враждующими группировками болельщиков:

В 1974 году фанат «Болтона» зарезал молодого фаната «Блэкпула» прямо во время матча;

В том же году четвертьфинал Кубка Англии между «Ньюкаслом» и «Ноттингемом» был остановлен в середине первого тайма, когда болельщики выбежали на поле. Один даже напал на полузащитника «Ноттингема» Дэйва Серелла;

В 1975-м фанаты «Тоттенхэма» и «Челси» устроили массовую драку на поле. Этот сюжет даже крутили по английскому телевидению;

Вскоре «Лидсу» и «Манчестер Юнайтед» запретили матчи в Европе, когда их фанаты устроили беспорядки во Франции.

В мае 1982-го в матче между «Арсеналом» и «Вест Хэмом» в результате беспорядков погиб болельщик;

Через 3 года «Миллуолл» и «Лутон» рубились в четвертьфинале Кубка Англии. Саппортеры команд начали драку ещё в подтрибунном помещении, а закончили на футбольном поле.

Поворотным событием стала трагедия на стадионе «Эйзель» в Бельгии в 1985 году. Перед началом финала Кубка европейских чемпионов между «Ливерпулем» и «Ювентусом» обрушилась стена трибуны, которая разделяла две зоны болельщиков. Фанаты «Ливерпуля» начали перелезать через ограждения. Итальянские фанаты пытались убежать с террасы стадиона, вызвав обрушения опорной стены трибуны. В итоге погибли 39 человек, а ещё более 600 получили ранения различной тяжести.

Инцидент повлёк беспрецедентную реакцию против английских команд, которым запретили участвовать в европейских соревнованиях в течение пяти лет, «Ливерпуль» забанили на шесть (изначально на 10).

Инициатор реформы — бывший министр спорта Англии

Английские болельщики со стажем регулярно высказывались о возвращении алкоголя на стадионы, но это не давало никаких результатов. Только в прошлом году СМИ всерьёз начали освещать этот вопрос, когда премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсуждал с парламентом возвращение болельщиков на стадионы после коронавирусной паузы. Тема алкоголя поднималась на совещании. Но дальше слухов дело не пошло.

Трейси Крауч, депутат Консервативной партии и бывший министр спорта, намерена изменить ситуацию. Она пообещала вскоре опубликовать отчёт, основной рекомендацией которого будет изменение способа употребления алкоголя на стадионах и вокруг них. 36 лет на футбольных аренах болельщикам запрещено пить на трибунах, но алкоголь подают и распивают в подтрибунных помещениях и коридорах, а также в пабах вокруг стадиона.

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«Наш взгляд на алкоголь на футболе устарел. Это не помогает. Мы заставляем людей быстро выпивать в перерыве матча, и это нездоровая ситуация. Они много выпивают за короткий промежуток времени. Так что я рекомендую разобраться с этим, чтобы не нужно было опрокидывать пинту в перерыве», — сказала Крауч The Times.

В Англии распитие алкоголя на трибунах запрещено в четырёх высших дивизионах (Премьер-лига, Чемпионшип, Первая лига, Вторая лига). В то же время этот запрет не распространяется на низшие лиги. Пилотный проект Крауч вернёт выпивку только во Вторую лигу. Если реформа окажется удачной, то и остальные лиги получат одобрение.

Полиция Британии против реформы?

Марк Робертс, который руководит отделом британской полиции, раскритиковал идею о снятии запрета на употребление алкоголя на трибунах во время матчей.

«К сожалению, мы уже видели, что алкоголь играет значительную роль, когда на футболе случаются эпизоды насилия или нарушения общественного порядка. Любой, кто часто посещает ночные мероприятия, знает, что, к сожалению, у граждан Великобритании часто возникают нездоровые отношения с алкоголем и наркотиками.



В других видах спорта просто нет насилия и преступного поведения со стороны болельщиков. В футболе есть, хотя и в меньшинстве случаев. Но мы видим, что и у руководителей крикета, скачек и регби растёт озабоченность по поводу поведения болельщиков под воздействием алкоголя. Это привело к тому, что в некоторых случаях были приняты особые меры.



В частности, случались нападения на стюардов и преступления на почве ненависти. Было бы безответственно подпитывать это, допуская большее употребление алкоголя во время игр.



Я был бы рад обсудить этот вопрос с Трейси Крауч, чтобы ещё раз объяснить, с какими проблемами могут столкнуться полиция и службы безопасности на стадионах», — рассказал Робертс The Guardian.

Плюс Марк Робертс вспомнил беспорядки на «Уэмбли» во время финала Евро-2020 между Англией и Италией: "После финала Евро-2020 и возвращения болельщиков на трибуны мы видим, каков уровень беспорядков на матчах. К сожалению, такое мнение основано на поведении фанатов, которое мы наблюдали на протяжении последних сезонов.

Учитывая события на «Уэмбли» — а любой, кто видел толпу за пределами стадиона, поймёт, какую роль тут сыграл алкоголь, — а также проблемы с поиском достаточного количества обученных стюардов, рост числа конфликтов и беспорядков, а также сохраняющиеся опасения по поводу преступлений на почве ненависти в футболе, я не думаю, что стоит добавлять ещё больше алкоголя в эту смесь".

Тысячи болельщиков собрались у стадиона «Уэмбли» перед финалом. Некоторые из них пытались снести ограждения и прорваться на арену. Около сотни фанатов, предположительно без билетов, прорвались на территорию стадиона. А уже после финального свистка англичане напали на фанатов итальянской команды.