«Верните Шпилевского и Кекера», или как фанаты оценивают результаты «Кайрата» при Бердыеве
Чуть больше месяца назад, 24 августа, Курбан Бердыев был назначен новым главным тренером «Кайрата». Тогда на эту новость болельщики отреагировали с оптимистичным настроем, начав верить, что борьба за чемпионство и выход из группы в еврокубках — вполне посильная задача для такого специалиста. Но спустя пять недель этот настрой сменился на 180 градусов. Корреспондент Vesti.kz — о том, что пишут в социальных сетях фанаты «Кайрата» после потери очков в выездной игре с «Шахтером» (1:1).