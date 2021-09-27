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12:58 (мск), источник: Vesti.kz

«Верните Шпилевского и Кекера», или как фанаты оценивают результаты «Кайрата» при Бердыеве

Чуть больше месяца назад, 24 августа, Курбан Бердыев был назначен новым главным тренером «Кайрата». Тогда на эту новость болельщики отреагировали с оптимистичным настроем, начав верить, что борьба за чемпионство и выход из группы в еврокубках — вполне посильная задача для такого специалиста. Но спустя пять недель этот настрой сменился на 180 градусов. Корреспондент Vesti.kz — о том, что пишут в социальных сетях фанаты «Кайрата» после потери очков в выездной игре с «Шахтером» (1:1).

КайратЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: Instagram

В матче 22-го тура Olimpbet-чемпионата Казахстана «Кайрат» не только потерял очки, но и вовсе едва не проиграл «Шахтеру», отыгравшись лишь на последних минутах встречи. Отставание от лидирующей «Астаны» составляет шесть очков, а еще сегодня столичные проведут свой матч этого же тура против «Тараза» у себя дома.

При тренерстве Бердыева алматинцы провели пять матчей, одержав две победы, дважды сыграв вничью, а еще один раз проиграв. Победили действующие чемпионы лишь «Кызыл-Жар» (1:0) и «Кайсар» (3:0), сыграли вничью с «Омонией» (0:0) и «Шахтером» (1:1), а проиграли «Ордабасы» (1:2).

  • «Только начал понимать, что Шпилевский — хороший тренер».
  • «Тренеры Кекер и Бердыев — дно».
  • «Звоните Шпилевскому».
  • «Когда мы будем играть по схеме 4−3−3?».
  • «Бердыева нужно убирать. Шпилевский был хорош».
  • «Дело не в тренере, нам даже Гвардиола не поможет».
  • «Верните Кирилла Кекера».
  • «Понял, что Шпилевский был золотым».
  • «Брат говорил, когда хотели назначить Бердыева, что он будет играть от обороны и что “Кайрат” не умеет играть в обороне. Жаль, что Шпилевский ушел. Он не хотел уходить, но игроки сливали тренера, и точь-в-точь его слова совпали».
  • «Не ценили мы Шпилевского, а сейчас потихоньку сдуваемся».
  • «Что творит Бердыев?.. А, да, убивая динамику, превращает игру в унылое г…».
  • «Тренер — дно».
  • «Бердыев должен уйти, так играть нельзя».
  • «Алексей Шпилевский, пора возвращаться домой. Вы без “Кайрата”, как и “Кайрат” без вас, — уже не те. Надо вернуть тандем Шпилевский — Кекер на следующий год».
  • «Бердыев осознает, что не нужно выпускать на поле шесть защитников?».

Во время загрузки произошла ошибка.

  • «Вновь говорю, что Шпилевский был хорош».
  • «Кайрат» — это атакующая команда, а Бердыев — тренер, который ставит автобус«.
  • “Бердыев, уезжай в Россию тренировать клуб ФНЛ. Лучше Шпилевского верните, чем этого Бердыева… Какой-то толк будет, наверное”.

Этот сезон “Кайрат” начинал с Алексеем Шпилевским у руля. В июне белорусский специалист покинул клуб, и отправился работать во второй дивизион Германии, а на его место пришел тренер Кирилл Кекер. Однако на тренерском мостике он не задержался, подав в отставку после поражения от армянского “Алашкерта” в середине августа.

19 сентября Шпилевский был уволен из немецкого «Эрцгебирге», но уже спустя день тренер нашел себе новый клуб.

Отметим, что свой следующий матч «Кайрат» проведет в ночь на пятницу, 1 октября. В гостях алматинцы сыграют со швейцарским «Базелем» в рамках второго тура группового этапа Лиги конференций.

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