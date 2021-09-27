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17:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Игроки «Ипсвича» забили хитрый гол в стиле Аршавина, обокрав вратаря

«Ипсвич» в матче 9-го тура Лиги 1 (третий по силе дивизион чемпионата Англии) с «Шеффилд Уэнсдей» забил довольно курьёзный гол.

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На 90-й минуте при счёте 1:0 в пользу «Шеффилда» Маколей Бонне подкараулил ошибку голкипера соперника. Тот положил мяч на землю, не заметив Бонне, находящегося позади. В итоге игрок «Ипсвича» подхватил мяч, откатил его, а затем после серии передач Конор Чаплин забил уже в пустые ворота. Так, находчивость Бонне помогла «Ипсвичу» уйти от поражения.

Во время загрузки произошла ошибка.

В 2008 году похожий гол в ворота «Локомотива» забил форвард «Зенита» Андрей Аршавин. Тогда он так же обокрал вратаря соперника, но самостоятельно отправил мяч в ворота.

«Ипсвич» набрал семь очков и поднялся на 21-е место в турнирной таблице. «Шеффилд Уэнсдей», набрав 12 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице.

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