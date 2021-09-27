Игроки «Ипсвича» забили хитрый гол в стиле Аршавина, обокрав вратаря

На 90-й минуте при счёте 1:0 в пользу «Шеффилда» Маколей Бонне подкараулил ошибку голкипера соперника. Тот положил мяч на землю, не заметив Бонне, находящегося позади. В итоге игрок «Ипсвича» подхватил мяч, откатил его, а затем после серии передач Конор Чаплин забил уже в пустые ворота. Так, находчивость Бонне помогла «Ипсвичу» уйти от поражения.