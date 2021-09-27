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17:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Защитник «Баварии» Павар дисквалифицирован на 2 матча

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар получил дисквалификацию на два матча, сообщает сайт бундеслиги.

Бавария
Гройтер ФюртЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

Такое наказание 25-летний француз понесет за полученную прямую красную карточку в начале второго тайма матча 6-го тура чемпионата Германии против «Гройтер Фюрта», в котором мюнхенцы одержали победу со счетом 3:1.

Павар пропустит домашний матч 7-го тура бундеслиги против «Айнтрахта» (3 октября) и выездную встречу 8-го тура против «Байера» (17 октября).

Гройтер Фюрт
1:3
Первый тайм: 0:2
Бавария
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