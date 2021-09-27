Защитник «Баварии» Павар дисквалифицирован на 2 матча
Защитник «Баварии» Бенжамен Павар получил дисквалификацию на два матча, сообщает сайт бундеслиги.
Бавария
Гройтер ФюртЧемпионат Германии: таблица и календарь
Защитник «Баварии» Бенжамен Павар получил дисквалификацию на два матча, сообщает сайт бундеслиги.
Такое наказание 25-летний француз понесет за полученную прямую красную карточку в начале второго тайма матча 6-го тура чемпионата Германии против «Гройтер Фюрта», в котором мюнхенцы одержали победу со счетом 3:1.
Павар пропустит домашний матч 7-го тура бундеслиги против «Айнтрахта» (3 октября) и выездную встречу 8-го тура против «Байера» (17 октября).