«Чемпионство потеряли при Шпилевском». Эксперт объяснил неудачный старт Бердыева в «Кайрате»

Накануне фанаты «Кайрата» начали требовать отставки главного тренера после потери очков в выездной игре с «Шахтером» (1:1).

«Надо запастись терпением. На мой взгляд, “Кайрат” играет неплохо. Понятно, что сейчас идет перестройка. Никто не сомневается в квалификации тренера. Мне кажется, что он ставит задачу — сделать “Кайрат” лидером. Он хочет сделать по примеру “Зенита”. Он фундаментально готовит все. Это долгий процесс. Для того чтобы команда играла по-Бердыевски, нужно время. Сейчас должна пойти четкая селекция. Кто не выдерживает, тот уходит.

Вообще, чемпионство было потеряно при Шпилевском. Не было видно такой игры, как у «Тобола» или «Астаны». Все это забыли болельщики. Я тоже испытал на своей шкуре. Если вы хотите, чтобы команда была сильная в будущем, то запаситесь терпением.

Следующий сезон покажет, насколько все будет правильно. Мы знаем, что Бердыев хотел взять команду в конце сезона. Он хотел дать доработать. Скорее всего, это было пожелание клуба, чтобы Бердыев взял ее еще раньше. Советник — это одно, другое, когда ты сам работаешь. Было ожидаемо, что легко не будет. Все хотят, чтобы «Кайрат» боролся на всех фронтах.

Не слишком ли много задач для тренера, который пришел по ходу сезона. С другой стороны, он может быстрее понять суть дела. В «Кайрате» есть хорошие игроки, которые могут быть лидерами. Они могут принести пользу. Главное, не нужно торопиться. Бердыев уже не раз доказывал, что он умеет делать результат. Успех приходит не сразу, но постепенно он добьется своего.

Я думаю, что Бердыев может затмить все успехом в Лиге конференции. Если удастся выйти в следующий раунд и побороться за кубок страны, то никто не назовет сезон провальным. Я думаю, что Бердыев ставит основной акцент на еврокубки. Я думаю, что все у «Кайрата» получится", — отметил Есмагамбетов.

Сезон «Кайрат» начинал под руководством Алексея Шпилевского, но в июне белорусский специалист покинул клуб и отправился работать во второй дивизион Германии. Его сменил Кирилл Кекер, который подал в отставку в середине августа. Тогда же команду принял Бердыев, до этого работавший советником председателя наблюдательного совета клуба.