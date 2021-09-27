Почеттино прокомментировал конфликт между Мбаппе и Неймаром

«Мбаппе и Неймар — два фантастических парня. В футболе такие вещи случаются. Здесь цель — победить. Инцидент наделал много шума за пределами клуба, но внутри ничего не было. Эти двое болтали, вы видели на тренировке, что они шутили между собой. Я тоже разговаривал с ними», — цитирует Почеттино L"Équipe.

Сообщалось, что отношения Мбаппе и Неймара резко ухудшились с приходом в команду Лионеля Месси. Мбаппе остался недоволен действиями Неймара в матче 8-го тура Лиги 1 с «Монпелье» (2:0). Французский форвард был заменён на 88-й минуте. Он сел на скамейку запасных и пожаловался хавбеку Идрисса Гейе на бразильского партнёра по линии нападения. «А мне он не пасует», — сказал Мбаппе после того, как Неймар отдал голевую передачу на Юлиана Дракслера.



Напомним, летом 2022 года у Мбаппе истечёт контракт с «ПСЖ». Ожидается, что нападающий не станет продлевать соглашение и перейдёт в «Реал» на правах свободного агента. Но в Англии утверждают, что у мадридцев будет серьёзный конкурент. «Манчестер Сити» готов подписать игрока любой ценой.