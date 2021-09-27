Вадим Скрипченко вновь стал главным тренером ФК «Минск»

На этом посту 46-летний белорусский специалист сменил россиянина Федора Щербаченко, который возглавлял «Минск» с середины января. Вадим Скрипченко уже работал с минской командой, в 2013 году под его руководством минчане впервые в своей истории завоевали Кубок Беларуси, а потом пробились в плей-офф квалификации Лиги Европы.