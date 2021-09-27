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20:51 (мск), источник: БЕЛТА

Вадим Скрипченко вновь стал главным тренером ФК «Минск»

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский специалист Вадим Скрипченко назначен главным тренером футболистов «Минска», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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На этом посту 46-летний белорусский специалист сменил россиянина Федора Щербаченко, который возглавлял «Минск» с середины января. Вадим Скрипченко уже работал с минской командой, в 2013 году под его руководством минчане впервые в своей истории завоевали Кубок Беларуси, а потом пробились в плей-офф квалификации Лиги Европы.

В нынешнем чемпионате страны футболисты «Минска» занимают 11-е место, набрав 27 очков в 23 сыгранных матчах. Свой следующий поединок подопечные Вадима Скрипченко проведут 2 октября в гостях у брестского «Динамо», которое находится на 7-й позиции, имея 32 балла. Лидирует действующий чемпион Беларуси солигорский «Шахтер», набравший 56 очков.

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