Вадим Скрипченко вновь стал главным тренером ФК «Минск»

На этом посту 46-летний белорусский специалист сменил россиянина Федора Щербаченко, который возглавлял «Минск» с середины января. Вадим Скрипченко уже работал с минской командой, в 2013 году под его руководством минчане впервые в своей истории завоевали Кубок Беларуси, а потом пробились в плей-офф квалификации Лиги Европы.
В нынешнем чемпионате страны футболисты «Минска» занимают 11-е место, набрав 27 очков в 23 сыгранных матчах. Свой следующий поединок подопечные Вадима Скрипченко проведут 2 октября в гостях у брестского «Динамо», которое находится на 7-й позиции, имея 32 балла. Лидирует действующий чемпион Беларуси солигорский «Шахтер», набравший 56 очков.